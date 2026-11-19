Da giovedì 19 a sabato 21 novembre Varese ospita il seminario “Amministrare insieme – La progettazione partecipata come strumento di innovazione e coinvolgimento delle comunità”. L’iniziativa, articolata in tre giornate di formazione e confronto, è promossa da PUBLICA – Scuola ANCI Giovani Amministratori con il patrocinio del Comune di Varese.

Al centro del percorso formativo c’è il ruolo della partecipazione nella costruzione delle politiche pubbliche locali. I partecipanti lavoreranno anche su un caso studio concreto dell’amministrazione varesina, utilizzato come base laboratoriale per trasferire metodologie e strumenti operativi nei rispettivi territori.

Giovedì 19 novembre: l’apertura e il focus sui contratti pubblici

I lavori prenderanno il via giovedì 19 novembre alle 14.30 nella Sala Morselli della Biblioteca civica. Ad aprire il seminario saranno Antonella Galdi, direttore di PUBLICA Scuola Anci per Giovani Amministratori, il sindaco di Varese Davide Galimberti, la presidente di Italiadecide Anna Finocchiaro, il presidente di Anci Lombardia e sindaco di Tremezzina Mauro Guerra e il vicesegretario di Anci Lombardia Matteo Bianchi.

A seguire, dalle 15.30 alle 18.30, la sessione pomeridiana approfondirà il rapporto tra regole, comportamenti e complessità nei contratti pubblici, analizzando il passaggio dalle norme alla pratica amministrativa quotidiana.

Venerdì 20 novembre: dibattito pubblico e il caso Varese

La seconda giornata, venerdì 20 novembre, inizierà alle 9.00 sempre in Sala Morselli e sarà dedicata agli strumenti per la costruzione delle decisioni, al ruolo del dibattito pubblico e al coinvolgimento dei cittadini nella progettazione delle opere.

Nel pomeriggio, dalle 15.00 alle 16.30, il programma entrerà nel vivo del caso studio locale con l’analisi del percorso di progettazione partecipata legato al Nuovo polo scolastico e sportivo di Varese. L’esperienza verrà illustrata attraverso i contributi del sindaco, di amministratori, tecnici, progettisti e protagonisti del percorso, accompagnati dalla proiezione di un video sull’attività svolta; all’incontro prenderanno parte anche gli assessori Rossella Dimaggio e Andrea Civati. Il confronto proseguirà poi con il talk “Dalla partecipazione all’eredità collettiva: quando amministrare significa generare comunità”, affidato agli amministratori under 35 della città di Varese.

Sabato 21 novembre: la chiusura al Salone Estense

La giornata conclusiva di sabato 21 novembre si sposterà nel Salone Estense di Palazzo Estense. L’avvio dei lavori è fissato per le 9.00, mentre alle 9.30 è previsto l’intervento del ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti (presenza subordinata agli impegni istituzionali). La mattinata proseguirà con un confronto tra ipotesi di soluzione a problemi amministrativi concreti, valorizzando le esperienze dirette dei partecipanti, per concludersi alle 13.00 con la consegna degli attestati.