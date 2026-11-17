Giovani Democratici di Varese a Roma: visita nel cuore delle istituzioni
Un gruppo del Circolo di Varese città ha incontrato il senatore Alfieri e fatto visita a Camera, Senato e Assemblea Capitolina
Un gruppo di aderenti al Circolo dei Giovani Democratici di Varese città ha partecipato, tra il 10 e il 12 novembre, a una visita a Roma in un’esperienza di approfondimento e conoscenza delle principali istituzioni della Repubblica.
Nel corso dei tre giorni, i partecipanti hanno avuto l’opportunità di visitare la Camera dei Deputati, il Senato della Repubblica e l’Assemblea Capitolina, entrando in contatto diretto con i luoghi in cui si svolge il lavoro parlamentare e si esercita quotidianamente la rappresentanza democratica. Un’occasione per approfondire il funzionamento delle istituzioni, conoscerne la storia e comprendere più da vicino il ruolo che ricoprono nella vita democratica del Paese.
L’iniziativa si inserisce nell’impegno del Circolo per promuovere la formazione politica, la partecipazione giovanile e la costruzione di una comunità democratica consapevole. A Roma ad attenderli anche Alessandro Alfieri, senatore varesino del PD: «Sono felice di aver incontrato la delegazione dei Giovani Democratici e di aver potuto raccontare loro come funzionano le istituzioni, in particolare il Senato della Repubblica: il lavoro nelle commissioni, quello in Aula e quello, altrettanto importante, sui territori».
Soddisfatti gli organizzatori dell’iniziativa a partire da Ludovico Carlo Vassallo, segretario dei Giovani Dem varesini: «Per tante persone la politica è diventata una parola che evoca sentimenti molto più negativi che positivi. Penso sia importante far conoscere ai giovani i luoghi in cui vengono prese decisioni che incidono concretamente sulle loro vite e far capire che la politica non è qualcosa di distante, ma uno strumento di cui come generazione dobbiamo riappropriarci».
«La visita a Camera e Senato non è stata una semplice tappa istituzionale – sottolinea Sofia Parolin, responsabile dell’iniziativa politica – Per la nostra giovanile, conoscere le istituzioni significa prendersi cura del presente del Paese, trasformando la curiosità e la passione civica in un impegno vivo, radicato nella Costituzione e aperto alle sfide di tutti i giorni».
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