Giuseppe Bellini torna alla Biblioteca Bruno Munari: “È il luogo che mi ha svezzato come lettore”
Lo scrittore varesino ha dialogato con il pubblico nella biblioteca di Venegono Superiore insieme all'assessore Lelia Mazzotta Natale, ricordando il proprio percorso tra i libri e anticipando l'uscita del thriller «L'asta delle anime»
Lo scrittore di Varese Giuseppe Bellini ha incontrato il pubblico alla Biblioteca Bruno Munari di Venegono Superiore per un appuntamento dedicato alla propria storia personale e al percorso letterario, dialogando con i presenti e con il team della biblioteca.
L’incontro e il legame con la biblioteca
Ad accompagnare l’autore nella serata è stata Lelia Mazzotta Natale, assessore alla Cultura del Comune di Venegono Superiore, che ha preso parte al confronto con il pubblico e la struttura. Nel corso dell’incontro, Bellini ha ricordato il ruolo avuto dalla biblioteca durante la sua crescita, definendola il luogo che lo ha «svezzato» come lettore e dove il contatto con i libri ha contribuito a formare sensibilità e vocazione alla scrittura.
I libri già pubblicati e il nuovo thriller
Durante la conversazione, lo scrittore ha ripercorso le tappe della propria esperienza creativa e la nascita delle sue storie, soffermandosi sul primo romanzo I semi del male e su Il codice dei sensi, edito da SEM – Società Editrice Milanese (Gruppo Feltrinelli) e premiato a Fiction Factory. Bellini ha inoltre anticipato l’uscita la prossima settimana del nuovo romanzo thriller L’asta delle anime, destinato ad aprire la fase successiva del suo percorso editoriale.
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