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Lo scrittore di Varese Giuseppe Bellini ha incontrato il pubblico alla Biblioteca Bruno Munari di Venegono Superiore per un appuntamento dedicato alla propria storia personale e al percorso letterario, dialogando con i presenti e con il team della biblioteca.

L’incontro e il legame con la biblioteca

Ad accompagnare l’autore nella serata è stata Lelia Mazzotta Natale, assessore alla Cultura del Comune di Venegono Superiore, che ha preso parte al confronto con il pubblico e la struttura. Nel corso dell’incontro, Bellini ha ricordato il ruolo avuto dalla biblioteca durante la sua crescita, definendola il luogo che lo ha «svezzato» come lettore e dove il contatto con i libri ha contribuito a formare sensibilità e vocazione alla scrittura.

I libri già pubblicati e il nuovo thriller

Durante la conversazione, lo scrittore ha ripercorso le tappe della propria esperienza creativa e la nascita delle sue storie, soffermandosi sul primo romanzo I semi del male e su Il codice dei sensi, edito da SEM – Società Editrice Milanese (Gruppo Feltrinelli) e premiato a Fiction Factory. Bellini ha inoltre anticipato l’uscita la prossima settimana del nuovo romanzo thriller L’asta delle anime, destinato ad aprire la fase successiva del suo percorso editoriale.