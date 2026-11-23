Antonio Giusti è stato riconfermato all’unanimità alla guida del Gruppo territoriale del Movimento 5 Stelle di Busto Arsizio e del centro-sud della provincia di Varese. La votazione si è svolta sabato 21 novembre, durante l’assemblea degli aderenti riunita a Solbiate Arno. Giusti, unico candidato, ricopre l’incarico dall’estate del 2025.

A darne notizia è la coordinatrice provinciale del Movimento 5 Stelle, Francesca Bonoldi, che nelle ultime settimane ha organizzato le assemblee elettive dei due gruppi territoriali presenti nel Varesotto. Giusti sarà ora chiamato a definire il nuovo staff che lo affiancherà nelle attività del gruppo.

Nel suo intervento durante l’assemblea, il rappresentante riconfermato ha ringraziato i collaboratori e gli aderenti attivi per il contributo dato ai risultati raggiunti.

Verso le elezioni amministrative a Busto Arsizio e Gallarate

Tra le priorità del nuovo mandato ci sono i prossimi appuntamenti elettorali, con particolare attenzione alle elezioni amministrative di Busto Arsizio e Gallarate, dove il Movimento 5 Stelle partecipa al confronto all’interno dell’area progressista. Sono già operativi tavoli di lavoro dedicati alla preparazione delle scadenze elettorali.

«Essere rieletto significa portare a compimento la sfida che ci aspetta a primavera con le Amministrative, dare supporto alle primarie che saranno determinanti in vista delle Politiche 2027 e poter portare a compimento la campagna elettorale del Movimento 5 Stelle – ha dichiarato Antonio Giusti, rappresentante territoriale del M5S –. Significa inoltre dare un segnale di credibilità, affidabilità e concretezza alle altre forze politiche, con cui abbiamo intrapreso un cammino, in piena condivisione, verso le elezioni comunali».