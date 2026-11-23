Giusti rieletto all’unanimità del Movimento 5 Stelle di Busto Arsizio: “Pronti per la sfida delle amministrative”
La coordinatrice provinciale Francesca Bonoldi annuncia l'esito delle votazioni e augura buon lavoro al rappresentante riconfermato, mentre il Movimento prepara i prossimi appuntamenti elettorali nelle principali città del sud della provincia
Antonio Giusti è stato riconfermato all’unanimità alla guida del Gruppo territoriale del Movimento 5 Stelle di Busto Arsizio e del centro-sud della provincia di Varese. La votazione si è svolta sabato 21 novembre, durante l’assemblea degli aderenti riunita a Solbiate Arno. Giusti, unico candidato, ricopre l’incarico dall’estate del 2025.
A darne notizia è la coordinatrice provinciale del Movimento 5 Stelle, Francesca Bonoldi, che nelle ultime settimane ha organizzato le assemblee elettive dei due gruppi territoriali presenti nel Varesotto. Giusti sarà ora chiamato a definire il nuovo staff che lo affiancherà nelle attività del gruppo.
Nel suo intervento durante l’assemblea, il rappresentante riconfermato ha ringraziato i collaboratori e gli aderenti attivi per il contributo dato ai risultati raggiunti.
Verso le elezioni amministrative a Busto Arsizio e Gallarate
Tra le priorità del nuovo mandato ci sono i prossimi appuntamenti elettorali, con particolare attenzione alle elezioni amministrative di Busto Arsizio e Gallarate, dove il Movimento 5 Stelle partecipa al confronto all’interno dell’area progressista. Sono già operativi tavoli di lavoro dedicati alla preparazione delle scadenze elettorali.
«Essere rieletto significa portare a compimento la sfida che ci aspetta a primavera con le Amministrative, dare supporto alle primarie che saranno determinanti in vista delle Politiche 2027 e poter portare a compimento la campagna elettorale del Movimento 5 Stelle – ha dichiarato Antonio Giusti, rappresentante territoriale del M5S –. Significa inoltre dare un segnale di credibilità, affidabilità e concretezza alle altre forze politiche, con cui abbiamo intrapreso un cammino, in piena condivisione, verso le elezioni comunali».
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Bustocco-71 su Da Novara a Malpensa, Varese e Lugano senza cambiare treno: dal 2027 una nuova linea ferroviaria
principe.rosso su Sciopero generale a Varese, con gli studenti "tre generazioni in piazza per difendere il futuro"
Felice su Sciopero generale a Varese, con gli studenti "tre generazioni in piazza per difendere il futuro"
Agostino De Zulian su Luca Spada: da Malgesso a Eolo, così è nato l'unicorno italiano delle telecomunicazioni
principe.rosso su Elezioni 2027 a Gallarate, Giovanni Pignataro presenta la sua candidatura. "Andiamo oltre il clima da guerra civile"
Felice su Come si sta muovendo Futuro Nazionale a Gallarate in vista delle elezioni comunali 2027
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.