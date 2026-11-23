Portare l’università fuori dalle aule, avvicinare la conoscenza ai cittadini e trasformare le biblioteche in luoghi di confronto sui grandi cambiamenti della società. È questo l’obiettivo di “Territorio e comunità locale: la terza missione dell’Università”, il nuovo ciclo di quattro incontri pubblici che prenderà il via giovedì 26 novembre a Cernobbio, per proseguire tra dicembre e gennaio a Olgiate Comasco e Como.

L’iniziativa è promossa dal Servizio Biblioteche della Provincia di Como, in collaborazione con l’Università degli Studi dell’Insubria, con il contributo di Regione Lombardia.

Al centro degli appuntamenti ci saranno alcuni dei temi che attraversano la vita quotidiana e il futuro delle comunità: la giustizia, il rapporto tra persone e tecnologie, le trasformazioni del mercato del lavoro e le opportunità per i giovani.

A guidare le riflessioni saranno docenti dell’ateneo, chiamati a dialogare direttamente con il pubblico in quattro serate a ingresso gratuito, tutte con inizio alle 20.30.

Il ruolo delle biblioteche e la terza missione dell’Università

Il progetto si inserisce nell’ambito della cosiddetta “terza missione” dell’università, che affianca alla didattica e alla ricerca l’impegno a condividere conoscenze, competenze e risultati scientifici con la società.

Una prospettiva che trova nelle biblioteche pubbliche un interlocutore naturale. Non soltanto luoghi dedicati ai libri e alla lettura, ma spazi culturali aperti, capaci di favorire l’incontro tra persone, generazioni e competenze diverse.

“Vogliamo portare occasioni di conoscenza e di confronto sempre più vicino ai cittadini, mettendo in relazione le biblioteche con l’Università e con il territorio”, sottolinea Fiorenzo Bongiasca, presidente della Provincia di Como.

Si parte da Cernobbio con la giustizia raccontata nei legal thriller

Il primo appuntamento è in programma giovedì 26 novembre alle 20.30, nella sala polivalente di via Regina 5 a Cernobbio.

La professoressa Grazia Mannozzi proporrà un incontro dal titolo “La giustizia penale in copertina. I titoli dei legal thriller come soglie simboliche della narrazione”.

Un’occasione per esplorare il rapporto tra diritto, letteratura e immaginario collettivo, partendo da un genere narrativo che ha contribuito a portare tribunali, processi e questioni giudiziarie all’attenzione di un pubblico molto vasto.

A Olgiate Comasco il futuro del lavoro tra persone e tecnologie

Il secondo incontro si terrà giovedì 3 dicembre alle 20.30, nella sala mostre di Olgiate Comasco.

Il professor Alfredo Biffi affronterà il tema “Il valore di persone e tecnologie nel lavoro del futuro”.

La serata sarà dedicata a una delle questioni centrali delle trasformazioni economiche e sociali contemporanee: il rapporto tra innovazione tecnologica e lavoro umano, con particolare attenzione al valore delle competenze e delle persone.

A gennaio due appuntamenti a Como sul mercato del lavoro e sui giovani

Il ciclo riprenderà dopo le festività con due incontri all’Auditorium della Biblioteca Paolo Borsellino di Como, entrambi affidati alla professoressa Caterina Farao.

Il primo, in programma giovedì 21 gennaio alle 20.30, avrà come titolo “Mercato del lavoro: situazione attuale e scenari futuri”. Un momento di riflessione sulle trasformazioni dell’occupazione e sulle prospettive che attendono lavoratori, imprese e nuove generazioni.

L’ultimo appuntamento si svolgerà giovedì 28 gennaio alle 20.30, con il tema “I giovani e lo sviluppo del talento”.

Al centro dell’incontro ci saranno le nuove generazioni e il ruolo che formazione, competenze e valorizzazione delle capacità individuali possono avere nella costruzione dei percorsi personali e professionali.

Quattro incontri gratuiti aperti a tutti

Tutti gli appuntamenti sono a ingresso gratuito e inizieranno alle ore 20.30.

Il ciclo rappresenta un’occasione per rafforzare il legame tra l’Università dell’Insubria e il territorio comasco, attraverso un dialogo che mette in relazione la ricerca accademica con le domande e le esigenze della comunità.