“Gli adulti stanno rompendo il patto generazionale”: l’allarme di Matteo Lancini a Varese

Smettere di parlare di internet e di sequestro dei cellulari, e occuparsi invece della «fragilità adulta». È il messaggio di Matteo Lancini, psicologo e psicoterapeuta, relatore del panel «Non ci resta che l’AI: essere adolescenti nell’era del bullismo degli adulti» agli Stati generali della Scuola digitale. Un confronto nato per leggere i fatti di cronaca di questi giorni, che a suo giudizio dimostrano l’incapacità del mondo adulto di gestire la crisi.

«Una società che gli adulti non vogliono cambiare»

Per Lancini bisogna aiutare le nuove generazioni a muoversi in una società complessa che gli adulti non vogliono cambiare e che, anzi, usano a proprio uso e consumo: stanno sui social per fare propaganda politica e promuovere le proprie idee, ma dicono che i ragazzi ne hanno avuti troppi e li trattano come stupidi, o come “criceti” con un circuito neurobiologico non sviluppato: « Se gli adulti non cambiano, e non vogliono cambiare, bisogna educare le nuove generazioni a crescere all’interno di questo mondo».

Lo psicoterapeuta ha richiamato il Paese che ha dato i natali a Don Bosco, Don Milani, Collodi, Rodari e Montessori, chiedendosi perché oggi tanti adulti, «compresi pedagogisti e psicologi», se la prendano così tanto con i ragazzi: «nessuno, ha osservato, dice niente a favore dei ragazzi, ma solo a favore degli adulti».

Un’AI che non è il male

Lancini respinge la lettura dell’intelligenza artificiale come pericolo: « non è il male e per i ragazzi è il luogo in cui stanno meglio rispetto ad adulti che non sanno offrire relazione affettiva e ascolto autentico. Gli adulti vengono rappresentati come troppo disponibili e troppo dedicati all’ascolto ma non è vero: non si sono mai visti adulti così interessati a sé stessi. Quando gli adulti offrono una relazione autentica – ha assicurato – i ragazzi oggi sono molto più autentici che in passato e pronti a parlare delle emozioni».

Contro gli appelli a limitare internet, i social e l’AI, Lancini ha rilanciato in modo provocatorio: «nessuno vuole davvero vietare i social agli adulti, né chiudere i gruppi WhatsApp dei genitori o vietare le riprese ai bambini, perché questo non porterebbe né audience né consenso politico né ascolto alle conferenze».

Il patto generazionale

Il passaggio conclusivo è il più netto: «I ragazzi non hanno rotto il patto generazionale: sono preoccupato perché gli adulti lo stanno rompendo». Lo fanno, ha spiegato, raccontando che il problema è aver dato troppo ai giovani, di essere stati genitori «troppo molli», di una scuola che non sa più bocciare e dare i tre. «Ci sarebbe da ridere ma piango tutte le sere», ha concluso.