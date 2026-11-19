Gli studenti di Busto e Legnano in manifestazione nel giorno dello sciopero
A Busto il corteo di prima mattina terminerà al Museo del Tessile, mentre a Legnano si unirà a quello dei lavoratori e delle lavoratrici indetto dalla Cgil
Gli studenti di Busto e Legnano scendono in piazza nel giorno dello sciopero generale, 20 novembre.
Ad animare la protesta è Onda Studentesca, sigla che ha creato il suo gruppo anche a Legnano, e a Busto Arsizio. Venerdì 20 novembre in entrambe le città gli studenti scenderanno in piazza, a Legnano confluendo anche nel corteo dello sciopero generale.
Nella città dell’Alberto da Giussano e della Franco Tosi è ovviamente prevista una manifestazione, con partenza in piazza San Magno: gli studenti raggiungeranno i lavoratori in corteo, portando in piazza le proprie rivendicazioni sul diritto allo studio, la sicurezza degli edifici scolastici e il futuro dell’istruzione pubblica.
A Busto ragazzi e ragazze partiranno invece da Via Manara (davanti al liceo Candiani) alle 8:00, per arrivare poi al parco del Museo del Tessile.
In occasione del precedente sciopero e giorno di manfiestazioni, a Busto il corteo era stato di mercoledì e ben partecipato, mentre a Legnano pochi erano stati gli studenti in piazza, davanti agli istituti Bernocchi e Dell’Acqua, non si era formato alcun corteo. Nell’arco di un mese ragazzi e ragazze si sono organizzati, hanno preparato la giornata.
Le ragioni della protesta
Al centro delle rivendicazioni di Onda Studentesca ci sono scuole più sicure e dignitose, maggiori investimenti nell’istruzione pubblica e un diritto allo studio accessibile a tutti. Gli studenti chiedono interventi di manutenzione negli edifici, spazi adeguati per le attività scolastiche, palestre e luoghi per le assemblee, oltre a riscaldamenti funzionanti e classi meno affollate.
Tra i temi sollevati anche il costo dei libri e dei materiali scolastici, la carenza di docenti e le difficoltà legate ai trasporti pubblici, per i quali vengono richiesti servizi più efficienti e agevolazioni economiche. «Vogliamo dei trasporti accessibili e che permettano ad ognuno di raggiungere la propria scuola. Vogliamo delle scuole con infrastrutture sicure e dignitose: non solo è difficile studiare in un istituto in cui mancano gli spazi necessari per un apprendimento completo come laboratori o palestre, ma spesso stare in una scuola pubblica italiana è anche pericoloso per via dello stato in cui versa l’edilizia pubblica».
Un’attenzione particolare è rivolta al benessere psicologico degli studenti, con la richiesta di maggiori strumenti di supporto, di una scuola più inclusiva e di una partecipazione concreta dei giovani alle decisioni che li riguardano.
I due cortei sindacali
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