Gli studenti di Busto e Legnano scendono in piazza nel giorno dello sciopero generale, 20 novembre.

Ad animare la protesta è Onda Studentesca, sigla che ha creato il suo gruppo anche a Legnano, e a Busto Arsizio. Venerdì 20 novembre in entrambe le città gli studenti scenderanno in piazza, a Legnano confluendo anche nel corteo dello sciopero generale.

Nella città dell’Alberto da Giussano e della Franco Tosi è ovviamente prevista una manifestazione, con partenza in piazza San Magno: gli studenti raggiungeranno i lavoratori in corteo, portando in piazza le proprie rivendicazioni sul diritto allo studio, la sicurezza degli edifici scolastici e il futuro dell’istruzione pubblica.

A Busto ragazzi e ragazze partiranno invece da Via Manara (davanti al liceo Candiani) alle 8:00, per arrivare poi al parco del Museo del Tessile.

In occasione del precedente sciopero e giorno di manfiestazioni, a Busto il corteo era stato di mercoledì e ben partecipato, mentre a Legnano pochi erano stati gli studenti in piazza, davanti agli istituti Bernocchi e Dell’Acqua, non si era formato alcun corteo. Nell’arco di un mese ragazzi e ragazze si sono organizzati, hanno preparato la giornata.

Le ragioni della protesta

Al centro delle rivendicazioni di Onda Studentesca ci sono scuole più sicure e dignitose, maggiori investimenti nell’istruzione pubblica e un diritto allo studio accessibile a tutti. Gli studenti chiedono interventi di manutenzione negli edifici, spazi adeguati per le attività scolastiche, palestre e luoghi per le assemblee, oltre a riscaldamenti funzionanti e classi meno affollate.

Tra i temi sollevati anche il costo dei libri e dei materiali scolastici, la carenza di docenti e le difficoltà legate ai trasporti pubblici, per i quali vengono richiesti servizi più efficienti e agevolazioni economiche. «Vogliamo dei trasporti accessibili e che permettano ad ognuno di raggiungere la propria scuola. Vogliamo delle scuole con infrastrutture sicure e dignitose: non solo è difficile studiare in un istituto in cui mancano gli spazi necessari per un apprendimento completo come laboratori o palestre, ma spesso stare in una scuola pubblica italiana è anche pericoloso per via dello stato in cui versa l’edilizia pubblica».

Un’attenzione particolare è rivolta al benessere psicologico degli studenti, con la richiesta di maggiori strumenti di supporto, di una scuola più inclusiva e di una partecipazione concreta dei giovani alle decisioni che li riguardano.

«Riteniamo che il diritto allo studio non sia tutelato per tutt* l* student*, e che la qualità della formazione dipenda molto dalla situazione socio-economica della famiglia di provenienza. Ogni persona ha diritto alla stessa qualità di istruzione, e riteniamo che lo Stato debba ridurre la disparità nella qualità dell’insegnamento».

Non sfugge una dimensione più ampia, oltre il mondo scolastico: «Rivendichiamo un futuro che non sia sacrificato alla militarizzazione e alle logiche di profitto, un futuro in cui l’istruzione e i bisogni della società civile siano messi in primo piano. Ci opponiamo alla visione allarmistica che vede il nostro Stato spostare fondi dall’istruzione e dalla sanità per darli a chi specula sulla guerra».

I due cortei sindacali