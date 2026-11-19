Gli uffici comunali di Somma Lombardo tornano (almeno in parte) ad aprire al pubblico il sabato mattina. Un avviso affisso all’ingresso del municipio comunica infatti che da sabato 21 novembre saranno regolarmente operativi l‘Urp (ufficio relazioni con il pubblico) e i Servizi Demografici, che comprendono Stato civile e Anagrafe.

La novità arriva a pochi giorni dall’entrata in vigore della delibera con cui la giunta aveva inizialmente disposto la chiusura degli sportelli comunali nella giornata di sabato, con il mantenimento delle aperture al sabato previsto soltanto per la Biblioteca e la Polizia Locale. La scelta aveva provocato critiche da parte dell’ex sindaco Stefano Bellaria e del movimento Futuro Nazionale, che avevano contestato la riduzione del servizio soprattutto per lavoratori, studenti e cittadini impossibilitati a recarsi in municipio durante la settimana.

L’annuncio della riapertura, che non riguarda invece l’ufficio protocollo e l’ufficio tributi, rappresenta di fatto un cambio di rotta rispetto a quanto previsto dalla delibera approvata a inizio mese. Oltre ai cartelli appesi a palazzo Viani-Visconti e l’avviso presente sul sito del Comune, al momento non sono state diffuse ulteriori comunicazioni ufficiali da parte della giunta che spieghino le ragioni della decisione, o, eventualmente, di un ripristino totale del precedente modello organizzativo.

LA MOZIONE DEL PD

La vicenda è comunque destinata a rimanere al centro del dibattito politico cittadino. Proprio oggi, infatti, il gruppo consiliare del Partito Democratico ha depositato una mozione con cui chiede di rivedere la delibera che ha introdotto la chiusura del sabato e di ripristinare l’apertura degli sportelli comunali, oppure di prevedere aperture pomeridiane o serali compensative per cittadini lavoratori e studenti. Nella mozione, firmata dal giovane dem Fabio Daddozio, i consiglieri di minoranza sottolineano inoltre come le proteste dei cittadini abbiano portato il sindaco a definire la misura come “sperimentale”, pur in assenza di una specifica previsione all’interno dell’atto approvato dalla giunta. Si legge nella mozione: «a fronte delle diffuse proteste della cittadinanza, il Sindaco ha dichiarato a mezzo stampa che la chiusura avrebbe carattere «sperimentale», smentendo di fatto il testo della Delibera n. 108/2026, che configura invece un atto definitivo privo di scadenza, indicatori di monitoraggio o clausole di revisione».