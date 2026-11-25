Gli uffici della Polfer alla Stazione di Saronno non sono ancora pronti ma il cantiere va verso la conclusione
I locali si trovano al piano terra, lungo il binario 1. A marzo era stata annunciata la conclusione entro fine luglio. Alla conferenza stampa di Trenord nessuna nuova data per la fine dell'intervento
Il presidio fisso della Polizia ferroviaria alla stazione di Saronno non è ancora pronto. I lavori per realizzare i nuovi uffici al piano terra dello scalo ferroviario, annunciati lo scorso marzo con conclusione prevista entro la fine di luglio 2026, sono ancora in corso, anche se ormai in fase di ultimazione. È quanto emerso ieri, martedì 24 novembre, nel corso della conferenza stampa di Trenord, durante la quale è stato fatto il punto anche sull’intervento atteso nello scalo saronnese. Nessuna nuova data è stata indicata per la conclusione del cantiere, ma rispetto al cronoprogramma iniziale il ritardo è evidente.
L’intervento era stato presentato da Trenord il 5 marzo 2026, quando FERROVIENORD aveva annunciato l’avvio delle attività preliminari per la realizzazione dei nuovi spazi destinati alla Polfer. La previsione comunicata allora era di circa quattro mesi: apertura del cantiere nel mese di aprile e conclusione dei lavori entro la fine di luglio. Una scadenza che non è stata rispettata e che ad oggi non ha ancora una nuova data ufficiale.
I locali individuati si trovano al piano terra della stazione, lungo la banchina del binario 1. Gli ambienti saranno attrezzati con le infrastrutture necessarie per consentire agli agenti di svolgere le proprie attività, seguendo le stesse linee guida e modalità adottate per il posto Polfer di Milano Cadorna, inaugurato nel novembre 2024.
L’obiettivo è mettere a disposizione della Polizia ferroviaria un presidio stabile in una posizione strategica dello scalo, così da agevolare le attività di vigilanza e garantire una presenza più diretta all’interno della stazione. Un intervento che rientra nella collaborazione tra FERROVIENORD e Polfer, regolata da una convenzione in vigore dal gennaio 2013, che prevede lo scambio di informazioni e la messa a disposizione di dotazioni logistiche e tecnologiche a supporto dei servizi di sicurezza.
In attesa che i nuovi uffici siano completati, la sicurezza delle stazioni della rete FERROVIENORD continua a essere affidata anche ai sistemi di videosorveglianza collegati al Posto Centrale di Vigilanza di Saronno, operativo 24 ore su 24 e sette giorni su sette, agli Help Point per le richieste di assistenza e alla presenza delle guardie giurate.
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