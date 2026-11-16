Glocal chiude la quindicesima edizione. A Varese 10mila presenze in una settimana

Sono stati più di 1.600 gli studenti che hanno partecipato alla XV edizione di Festival Glocal: hanno riempito le sale dei cinema, hanno lavorato per due giornate intere ai workshop di Materia e si sono ritrovati a Villa Andrea per la premiazione di BlogLab, con duecento tra ragazzi, insegnanti e volontari.

Insieme a loro, centinaia di giornalisti che hanno partecipato a venticinque appuntamenti realizzati in collaborazione con l’Ordine dei giornalisti. Un successo di partecipazione con diverse migliaia di crediti per la formazione obbligatoria. A Varese e Castronno sono stati affrontati i temi con cui le redazioni fanno i conti ogni giorno: la fiducia dei lettori, il diritto all’oblio, il brand journalism, la crisi climatica, il racconto del bullismo. Nei laboratori si è lavorato con le mani in pasta: intelligenza artificiale per automatizzare il lavoro in redazione, cybersecurity per proteggere sé stessi e le fonti, newsletter, web radio, dati.

Glocal DOC, il festival del documentario, era partito l’8 novembre. Cinque giorni di cinema documentario a Varese, con 13 lungometraggi in concorso, 13 documentari finalisti del Premio Agostini e 17 proiezioni. A Carlo Liberatore il premio principale, a Lorenzo Bariletti il Premio Agostini. AIR3 premia la regia di “Noi stesse”, mentre la menzione ambientale di Alfa va ad Alessandro Negrini per “La luna sott’acqua”. Hanno partecipato quasi 3.000 persone.

ImparA!, il tema scelto per questa edizione, ha dato al festival un filo conduttore e ha trovato un’eco nella città, che negli stessi giorni ospitava gli Stati Generali della Scuola Digitale, alla sua decima edizione. Un evento a cui Festival Glocal ha portato energia attraverso quattro incontri e soprattutto il lavoro del nostro team di comunicazione e dei ragazzi di BlogLab.

Quasi diecimila persone in tutto si sono incontrate tra le principali sale della città messe a disposizione dalla Camera di commercio, dal Comune di Varese, dall’Università dell’Insubria. L’altra sede è stata Villa Ponti dove si sono tenuti i cento eventi degli Stati Generali, la premiazione di BlogLab e la serata finale di Glocal con uno spettacolo di Alborde parte del progetto Connessioni fragili realizzato dall’associazione Anche io aps in collaborazione con Fondazione Comunitaria del Varesotto.

«Le sale dei cinema piene di ragazzi, Villa Andrea con duecento studenti, professori e volontari per la premiazione di BlogLab, Materia animata con workshop per due intere giornate sono alcune delle immagini che hanno caratterizzato la quindicesima edizione del festival. Insieme a queste, i venticinque appuntamenti classici per la formazione dei giornalisti. ImparA è stato un tema azzeccato anche per dare valore alla presenza degli Stati Generali della Scuola Digitale. Varese si conferma uno dei centri del pensiero sull’ecosistema dell’informazione. Spesso la parola giornalismo è accompagnata da quella di crisi. Glocal usa lenti diverse per analizzare questo mondo, e lo fa ascoltando e immaginando come si possa lavorare insieme per progettare il futuro», il commento del direttore di VareseNews e del festival Marco Giovannelli.

Al festival insieme a cento speakers, agli editori di ANSO (Associazione Nazionale Stampa Online), tra gli altri, hanno preso parte anche il Prefetto di Varese Salvatore Pasquariello, il Presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana, il Presidente dell’Ordine nazionale dei giornalisti Carlo Bartoli, la Rettrice dell’Università dell’Insubria Maria Cristina Pierro, la segretaria generale di Camera di commercio Anna Deligios, il sindaco di Varese Davide Galimberti.