

Nata dall’esperienza nei campi profughi durante la guerra nell’ex Jugoslavia, l’associazione umanitaria Gocce d’Amore porta oggi il proprio aiuto in diversi Paesi del mondo, sostenendo bambini e famiglie attraverso progetti dedicati all’istruzione, alla salute e all’alimentazione. A raccontare la storia e le attività dell’organizzazione è stato Beniamino Bertini, pastore, fondatore e presidente dell’associazione, ospite di Soci All Time, la trasmissione di Radio Materia realizzata in collaborazione con il CSV dell’Insubria e condotta, in questa puntata, da Alessandro Guglielmi.

Un viaggio tra solidarietà, volontariato e cooperazione internazionale, che parte dall’Europa dei conflitti degli anni Novanta e arriva fino ad Haiti, Argentina e Burkina Faso, dove l’associazione continua a lavorare per offrire nuove opportunità a chi vive in condizioni di difficoltà.

Dalla guerra nell’ex Jugoslavia alla nascita di Gocce d’Amore

La storia di Gocce d’Amore comincia prima della sua costituzione ufficiale, avvenuta nel 1999. Le radici dell’associazione affondano infatti nell’esperienza di volontariato vissuta da Beniamino Bertini durante il conflitto nell’ex Jugoslavia.

Il contatto diretto con le persone costrette ad abbandonare le proprie case e a trovare rifugio nei campi profughi ha rappresentato un passaggio decisivo nel percorso del fondatore. Da quell’esperienza è maturata la volontà di dare continuità all’impegno umanitario, trasformando l’aiuto offerto durante un’emergenza in un progetto strutturato e duraturo.

È nata così Gocce d’Amore, una realtà che ha sviluppato nel tempo una doppia anima, svizzera e italiana, mantenendo come punto di riferimento il sostegno alle persone più fragili. L’associazione si ispira ai valori della fede cristiana e considera la solidarietà non soltanto una risposta ai bisogni materiali, ma anche un modo per restituire dignità, fiducia e speranza.

Haiti, l’istruzione come possibilità di riscatto

Uno dei progetti raccontati durante la trasmissione riguarda Haiti, Paese segnato da profonde difficoltà economiche e sociali, dove Gocce d’Amore sostiene il collegio Emanuel.

L’istruzione rappresenta uno degli strumenti principali attraverso i quali l’associazione cerca di migliorare le condizioni di vita delle nuove generazioni. Garantire ai bambini la possibilità di frequentare la scuola significa offrire loro conoscenze, competenze e opportunità che possono incidere concretamente sul futuro.

L’impegno educativo si affianca all’attenzione per le necessità quotidiane dei più piccoli, perché la possibilità di studiare è strettamente legata anche alla disponibilità di cibo, cure e condizioni di vita dignitose.

In Argentina il Dolce Rifugio e l’aiuto al popolo Guaranì

Un altro importante ambito di intervento è quello dell’Argentina, dove l’associazione porta avanti iniziative a favore delle persone in difficoltà. Tra i progetti citati da Bertini c’è il centro Dolce Rifugio, una delle esperienze attraverso le quali Gocce d’Amore traduce i propri valori in attività concrete di accoglienza e sostegno.

Particolare attenzione viene rivolta anche alle comunità indigene Guaranì, che vivono situazioni di fragilità e hanno bisogno di interventi capaci di rispondere alle necessità fondamentali.

Il lavoro dell’associazione punta ad accompagnare le famiglie, con un’attenzione specifica ai bambini e alla possibilità di costruire percorsi di crescita attraverso l’educazione e il miglioramento delle condizioni di vita.

Burkina Faso, scuola e alimentazione per aiutare i bambini

L’attività di Gocce d’Amore si estende anche al Burkina Faso, dove l’associazione è impegnata in progetti educativi e iniziative di sostegno alimentare.

In contesti segnati dalla povertà, l’accesso all’istruzione e la possibilità di ricevere un’alimentazione adeguata rappresentano due necessità strettamente collegate. Per questo gli interventi dell’organizzazione cercano di affrontare entrambi gli aspetti.

L’obiettivo è permettere ai bambini di crescere in condizioni migliori, offrendo loro la possibilità di frequentare la scuola e sostenendo le famiglie nelle difficoltà quotidiane. Non si tratta quindi soltanto di rispondere a un bisogno immediato, ma di contribuire a creare le condizioni per una maggiore autonomia e nuove prospettive di vita.

La solidarietà che unisce aiuto materiale e fede cristiana

Nel racconto di Beniamino Bertini emerge un elemento che accompagna l’intera storia di Gocce d’Amore: la volontà di unire il sostegno concreto alla dimensione spirituale. L’associazione nasce infatti da una visione cristiana della solidarietà, nella quale l’attenzione verso chi si trova in difficoltà diventa un impegno quotidiano.

Istruzione, salute e nutrizione sono i tre principali ambiti attraverso i quali questa missione prende forma. Accanto agli interventi materiali, Gocce d’Amore promuove anche la condivisione della fede cristiana, considerata parte integrante del proprio percorso umanitario.

A legare i diversi progetti, pur realizzati in contesti geografici e culturali molto differenti, è soprattutto l’attenzione ai bambini e alle famiglie, con l’intento di offrire strumenti per affrontare il presente e guardare al futuro con maggiore fiducia.

La partecipazione a Soci All Time ha permesso di ripercorrere oltre venticinque anni di attività dell’associazione, mostrando come un’esperienza personale di volontariato nei campi profughi sia diventata una rete di iniziative internazionali. Una storia che racconta anche il valore dell’impegno delle organizzazioni del terzo settore, capaci di costruire legami tra territori lontani e trasformare la solidarietà in opportunità concrete.

Chiunque sia interessato a supportare le attività dell’associazione, può consultare il sito goccedamore.org per conoscere i progetti e scegliere come sostenerli.