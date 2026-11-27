Sabato 5 dicembre il Teatro Duse di Besozzo ospiterà il gran finale del “Semestre irlandese 2026”, con l’apertura delle porte fissata alle 19.30. La serata vedrà come protagonisti i ballerini dei Gens d’Ys e includerà anche la premiazione del concorso di scrittura creativa.

La compagnia Gens d’Ys accompagnerà il pubblico in un percorso nella musica irlandese fatto di passi fulminei, piroette, atmosfere mistiche ed eteree e ritmi più veloci e trascinanti. L’iniziativa chiude il percorso legato al “Semestre irlandese 2026” con una proposta pensata per appassionati di danza e cultura irlandese.

Scrittura creativa e rinfresco durante l’intervallo

Nel corso dell’appuntamento a Besozzo sono previste le premiazioni dei vincitori del concorso di scrittura creativa ACE/”Semestre irlandese”. Durante la serata verrà proposto anche un breve estratto del racconto vincitore, dedicato al tema del senso di appartenenza in Irlanda.

Durante l’intervallo dello spettacolo è previsto un rinfresco irlandese per i presenti. Per partecipare all’evento il biglietto ha un costo di 20 euro per gli adulti e di 12 euro per i minori di 18 anni.