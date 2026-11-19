Grave infortunio nel pomeriggio ad Anzola, dove un uomo di 62 anni è rimasto seriamente ferito mentre stava tagliando alcuni alberi all’interno della propria proprietà.

Per cause ancora da chiarire, durante le operazioni di taglio qualcosa è andato storto e l’uomo ha riportato una grave ferita a una gamba. Immediata la richiesta di soccorso, con l’intervento dei sanitari che, valutata la gravità delle condizioni, hanno disposto il trasferimento in elicottero.

Il 62enne è stato trasportato in codice rosso al Cto di Torino, centro specializzato nella cura dei traumi. Le conseguenze dell’incidente sarebbero particolarmente serie: tra le ipotesi anche quella dell’amputazione dell’arto ferito.

Sono in corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’infortunio.