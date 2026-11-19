Grave infortunio mentre taglia gli alberi in Valdossola: 62enne elitrasportato al Cto di Torino
L'incidente ad Anzola, nel Vco. L'uomo si sarebbe ferito gravemente a una gamba durante i lavori di taglio. Soccorso in codice rosso, per lui si teme anche l'amputazione dell'arto
Grave infortunio nel pomeriggio ad Anzola, dove un uomo di 62 anni è rimasto seriamente ferito mentre stava tagliando alcuni alberi all’interno della propria proprietà.
Per cause ancora da chiarire, durante le operazioni di taglio qualcosa è andato storto e l’uomo ha riportato una grave ferita a una gamba. Immediata la richiesta di soccorso, con l’intervento dei sanitari che, valutata la gravità delle condizioni, hanno disposto il trasferimento in elicottero.
Il 62enne è stato trasportato in codice rosso al Cto di Torino, centro specializzato nella cura dei traumi. Le conseguenze dell’incidente sarebbero particolarmente serie: tra le ipotesi anche quella dell’amputazione dell’arto ferito.
Sono in corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’infortunio.
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