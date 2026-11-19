Tredici anni sono tanti, soprattutto per chi è abituato a misurare il tempo con la velocità della tecnologia. Nel 2013, quando uscì Grand Theft Auto V, TikTok non esisteva ancora e l’intelligenza artificiale generativa non era entrata nella vita quotidiana di milioni di persone. Da allora il mondo è cambiato, i videogiochi sono diventati sempre più sofisticati, ma una domanda ha continuato a circolare tra gli appassionati: quando arriverà GTA 6?

La risposta è: oggi, giovedì 19 novembre 2026. Dopo rinvii, anticipazioni e discussioni che hanno attraversato per anni la rete, Rockstar Games pubblica Grand Theft Auto VI, il nuovo capitolo di una delle serie più conosciute e controverse della storia dei videogiochi.

L’attesa ha coinvolto appassionati di tutto il mondo: c’è chi oggi ha annullato tutti gli impegni pur di restare a casa a giocare. GTA è diventato negli anni un riferimento della cultura popolare, capace di influenzare linguaggi, musica e immaginario collettivo. Il nuovo capitolo raccoglie l’eredità di un gioco che ha continuato ad attirare pubblico per oltre un decennio.

Un’America di spiagge, lusso e criminalità

La storia si svolge nello Stato immaginario di Leonida, ispirato alla Florida, e riporta i giocatori a Vice City, una città che richiama Miami, tra spiagge, locali notturni, grattacieli e quartieri popolari. Dietro le immagini da cartolina c’è un mondo fatto di criminalità, traffici illegali, ambizioni economiche e personaggi che cercano di cambiare la propria condizione.

I protagonisti sono Jason Duval e Lucia Caminos. Lui ha un passato nell’esercito e lavora per alcuni trafficanti locali. Lei è cresciuta imparando a combattere fin da bambina, come racconta la sua biografia ufficiale, e ha trascorso un periodo in carcere. Entrambi desiderano una vita diversa, ma un colpo apparentemente semplice finisce male e li trascina in una cospirazione criminale che si estende attraverso lo Stato di Leonida. Per uscirne vivi dovranno fare affidamento l’uno sull’altra. La loro relazione è uno degli elementi centrali della storia. Rockstar ha costruito il racconto attorno a due personaggi che devono imparare a fidarsi reciprocamente in un ambiente nel quale le alleanze possono cambiare rapidamente.

Un mondo da esplorare, anche senza seguire la storia

Per capire il successo di GTA bisogna partire da una caratteristica che ha reso celebre la serie: la libertà di movimento. Grand Theft Auto è un videogioco open world, cioè ambientato in un mondo virtuale aperto, nel quale il giocatore può muoversi ed esplorare senza dover seguire continuamente una sequenza prestabilita di missioni. Si può guidare per la città, attraversare quartieri, raggiungere spiagge e aree naturali, incontrare personaggi e osservare quello che accade intorno. Le missioni criminali costituiscono il filo principale della storia, ma una parte importante dell’esperienza consiste proprio nella possibilità di scegliere come trascorrere il tempo all’interno del gioco.

Social network, celebrità e ossessione per il successo

C’è un altro aspetto che rende interessante il nuovo GTA: il modo in cui racconta la società contemporanea. La serie ha sempre utilizzato la satira per rappresentare consumismo, politica, criminalità e ossessione per il denaro. Nel nuovo capitolo entrano in scena anche la cultura dei social network, i video virali e il desiderio di diventare famosi. Tra i personaggi presentati da Rockstar ci sono, per esempio, le Real Dimez, due rapper che hanno costruito la propria popolarità attraverso la musica e una presenza molto forte sui social. Altri personaggi si muovono tra locali notturni, studi di registrazione, affari immobiliari e traffici criminali.

Perché ci sono voluti tredici anni?

L’uscita era inizialmente prevista per il 2025, poi spostata al 26 maggio 2026 e infine al 19 novembre. Rockstar ha motivato i rinvii con la necessità di raggiungere il livello qualitativo previsto. Il nuovo gioco è stato sviluppato per PlayStation 5 e Xbox Series X|S, con particolare attenzione alla ricchezza degli ambienti, alla qualità delle immagini e alla rappresentazione del mondo virtuale.

Quanto costa GTA 6 e dove si può giocare

Grand Theft Auto VI è disponibile da oggi, 19 novembre, per PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Al momento non è stata annunciata una data ufficiale per la versione PC. Le edizioni annunciate sono due: Standard e Ultimate. Sul PlayStation Store italiano i prezzi di listino per le versioni digitali sono rispettivamente di 79,99 euro e 99,99 euro.

L’edizione Ultimate comprende contenuti aggiuntivi, tra cui veicoli, armi e personalizzazioni. Rockstar propone anche la versione Standard in formato code-in-box, una confezione fisica contenente un codice per scaricare il gioco. I prezzi praticati dai rivenditori possono essere diversi da quelli dello store digitale.

Disponibile dalla mezzanotte, ma attenzione allo spazio sulla console

Per gli appassionati che avevano acquistato il gioco in anticipo, l’attesa è terminata alla mezzanotte tra il 18 e il 19 novembre. Rockstar aveva infatti consentito di scaricare GTA 6 già dal 10 novembre, attraverso il sistema di pre-download, per avere il videogioco pronto al momento dell’uscita.

Chi invece lo acquista soltanto oggi dovrà attendere il completamento del download prima di poter giocare. E non si tratta di pochi dati: secondo le indicazioni ufficiali di Rockstar, GTA 6 può richiedere fino a 212 GB di spazio libero sulla console, a seconda del dispositivo utilizzato. Una dimensione considerevole, che potrebbe costringere alcuni giocatori a cancellare altri giochi o contenuti per liberare memoria. Anche i tempi di download possono essere lunghi e dipendono dalla velocità della connessione internet. Un dettaglio pratico da non sottovalutare, soprattutto per chi ha deciso di acquistare GTA 6 proprio nel giorno della sua uscita.

Un videogioco destinato agli adulti

GTA 6 non è un videogioco pensato per i bambini. Negli Stati Uniti è classificato Mature 17+ dall’ESRB, mentre in Europa la classificazione è PEGI 18, che indica un prodotto destinato a un pubblico adulto. L’ESRB segnala la presenza di violenza intensa, sangue, nudità, contenuti sessuali espliciti, linguaggio forte e riferimenti all’uso di droghe e alcol.

Sono elementi che appartengono da sempre all’identità della serie, nella quale il giocatore si muove all’interno di storie criminali e può compiere azioni illegali. La libertà offerta dal mondo virtuale e il realismo delle ambientazioni rendono particolarmente importante conoscere questi contenuti prima dell’acquisto, soprattutto quando il videogioco è richiesto da ragazzi minorenni.

La lunga attesa è finita. Per capire se ne sia valsa la pena, invece, servirà ancora un po’ di tempo.