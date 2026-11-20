Il Parco Lombardo della Valle del Ticino potenzia il controllo sul territorio grazie all’arrivo di un nuovo drone e di nove fototrappole di ultima generazione. L’iniziativa nasce da un progetto presentato dall’Ente e cofinanziato da Regione Lombardia attraverso un bando dedicato alle dotazioni tecniche per la Polizia locale.

L’investimento complessivo ammonta a 11.269,96 euro. La spesa è coperta per metà dal contributo regionale e per il restante 50% da fondi del Parco.

Tecnologia contro i reati ambientali

La nuova strumentazione permetterà ai guardiaparco di monitorare con maggiore efficacia un’area molto estesa, che sfiora i 92.000 ettari e attraversa 47 Comuni distribuendosi su tre province. Le nove fototrappole sono progettate per funzionare anche in completa assenza di luce e garantiscono immagini ad alta definizione, utili per riconoscere targhe e persone.

Questi dispositivi serviranno a pianificare controlli mirati per prevenire e sanzionare l’abbandono incontrollato dei rifiuti, gli abusi edilizi o paesaggistici, come la trasformazione non autorizzata dei boschi, e gli episodi di degrado urbano.

La vigilanza nei mesi estivi e le parole del Presidente

L’attenzione si concentrerà soprattutto nei mesi primaverili ed estivi. Da marzo a fine settembre, infatti, migliaia di visitatori si spostano dai centri urbani verso le spiagge del fiume Ticino e le aree boschive, rendendo necessaria una sorveglianza costante per proteggere la biodiversità locale.

«Dopo gli straordinari risultati di quest’estate, le nuove dotazioni ci permetteranno di effettuare controlli più mirati anche nelle aree difficili da raggiungere e di documentare illeciti ambientali», dichiara il presidente del Parco, Ismaele Rognoni. «Su un territorio che comprende 47 Comuni, avere strumenti adeguati fa una differenza concreta nel lavoro quotidiano di vigilanza».

Rognoni ha poi rivolto un ringraziamento all’ente regionale e agli operatori sul campo: «Ringrazio Regione Lombardia per l’opportunità che ha dato agli Enti con un bando incentrato sulla sicurezza e un ringraziamento particolare ai Guardiaparco e ai Volontari per il lavoro che svolgono ogni giorno e che ho avuto modo di visionare, in più occasioni, anche con i miei occhi. Investire su chi presidia il territorio significa rendere più efficace la tutela del nostro Parco».