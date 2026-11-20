Guardia di finanza, sul Lago di Lugano arriva una vedetta ibrida: navigazione elettrica fino a otto ore
Consegnata alla Sezione operativa navale di Porto Ceresio la nuova V.A.I. 329 Hybrid. Lunga otto metri, è progettata per le attività di controllo, soccorso e vigilanza delle acque interne, con particolare attenzione alla tutela dell'ecosistema lacustre
Una nuova vedetta a propulsione ibrida per la Guardia di finanza sul Lago di Lugano. È stata consegnata agli ormeggi della Sezione operativa navale di Porto Ceresio la V.A.I. 329 Hybrid, unità destinata a rafforzare la presenza e le capacità operative delle Fiamme gialle sul Ceresio.
Si tratta del primo mezzo di questa tipologia assegnato al Reparto operativo aeronavale Lombardia, che già dispone di diverse unità navali impegnate sui principali laghi italiani. La nuova imbarcazione è stata concepita per svolgere attività di polizia economico-finanziaria, servizio di pubblica utilità 117, controllo delle acque interne e interventi di ricerca e soccorso.
Una particolare attenzione è stata riservata alla salvaguardia dell’ambiente lacustre, attraverso soluzioni tecnologiche pensate per ridurre l’impatto della navigazione. La vedetta, appartenente alla classe V.A.I. 300 Hybrid, è lunga otto metri e larga due metri e mezzo ed è stata realizzata dal cantiere navale Effebi di Viareggio.
La sua caratteristica principale è la possibilità di navigare in modalità completamente elettrica, senza emissioni di gas di scarico e senza inquinamento acustico. In questa configurazione l’autonomia dichiarata arriva fino a otto ore continuative di navigazione.
Un altro elemento progettuale riguarda la forma particolare della carena, studiata per ridurre il moto ondoso prodotto dall’imbarcazione. Un aspetto non secondario per un bacino come il Lago di Lugano, dove la tutela degli equilibri ambientali e degli ecosistemi rappresenta una delle priorità.
La nuova livrea, moderna e ben riconoscibile, è stata inoltre studiata per rendere immediatamente identificabile il mezzo e rafforzare la percezione della presenza e della sicurezza sul territorio.
Con l’arrivo della V.A.I. 329 Hybrid, la Guardia di finanza punta dunque a coniugare le esigenze operative di controllo e soccorso con una maggiore sostenibilità ambientale, garantendo una presenza costante sul Ceresio e intervenendo con un mezzo progettato per limitare gli effetti della navigazione sull’ecosistema lacustre.
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