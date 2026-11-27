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Disagi questa mattina, venerdì 27 novembre, per i viaggiatori della linea ferroviaria Milano Cadorna-Laveno Mombello Lago.

A causa di un guasto alla linea ferroviaria nella stazione di Cocquio Trevisago, il treno 1011, partito da Milano Cadorna alle 6.09 e diretto a Laveno Mombello Lago, dove sarebbe dovuto arrivare alle 7.53, sta viaggiando in ritardo.

Sul posto sono intervenuti i tecnici di Ferrovienord, impegnati nelle operazioni per individuare e risolvere il problema e ripristinare la regolare circolazione ferroviaria.

Per aggiornamenti sull’andamento del servizio e sui tempi di percorrenza è possibile consultare l’app e il sito di Trenord, nella sezione «Real time – Linee e orari – Ricerca treno».