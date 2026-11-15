Guido Tortorella presenta “Artificiale” al Castello Visconteo di Fagnano Olona

Un viaggio tra ironia, fantasia e affetti familiari. Al centro il rapporto tra un padre e un figlio e il tempo che la vita, talvolta, non concede.

È questo il filo conduttore di “Artificiale”, il romanzo di Guido Tortorella che sarà presentato domenica 15 novembre alle 17 al Castello Visconteo di Fagnano Olona, nell’ambito della rassegna “Un caffè con l’autore”. (Nella foto un dettaglio della copertina)

L’incontro – promosso dall’assessorato alla cultura con il patrocinio della Pro Loco, dell’Associazione culturale 2L Lombardia Lucania e del Circolo Poetico Culturale l’Alba – vedrà l’autore dialogare con Fausto Bossi, in un appuntamento dedicato alla scoperta del libro e del percorso creativo che ha portato alla sua realizzazione.

Il romanzo “Artificiale”

Al centro della narrazione c’è la storia di un padre e di un figlio coinvolti in un viaggio tanto inatteso quanto significativo. Un’esperienza che diventa l’occasione per recuperare il tempo perduto e affrontare parole, sentimenti e ricordi rimasti a lungo in sospeso.

Il romanzo si muove tra realtà e fantasia, ma conserva un forte legame con la vicenda personale dell’autore. «Tutto quello che in questo romanzo gira intorno a mio papà è vero. In un impianto di fantasia la figura di Cino Tortorella, l’affetto che lo lega a suo figlio, è reale», racconta Guido Tortorella.

È proprio il rapporto con il padre Cino Tortorella, storico volto televisivo legato al personaggio di Mago Zurlì, a rappresentare uno degli elementi più significativi dell’opera. Attraverso la narrazione, l’autore affronta il tema degli affetti e delle relazioni familiari, restituendo al lettore una storia che alterna leggerezza e profondità emotiva.

Una carriera tra teatro, cinema e televisione

Nato a Milano nel 1977, Guido Tortorella ha iniziato il proprio percorso artistico dopo gli studi classici, lavorando in teatro come regista e assistente. Si è diplomato in regia al Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma e ha successivamente maturato una lunga esperienza nel settore audiovisivo, soprattutto per Mediaset, come autore e regista.

Con “Artificiale”, Tortorella porta nella narrativa una sensibilità maturata attraverso esperienze professionali diverse, costruendo una storia che intreccia immaginazione e vissuto personale.

Ingresso libero

Il Castello Visconteo si apre alla letteratura

La presentazione si inserisce nel calendario delle iniziative culturali promosse a Fagnano Olona, con il Castello Visconteo ancora una volta protagonista di un appuntamento dedicato alla letteratura e al confronto con gli autori.

La rassegna “Un caffè con l’autore” propone incontri diretti con scrittori e protagonisti della cultura, offrendo al pubblico l’opportunità di approfondire le opere e conoscere da vicino le storie che le hanno ispirate.