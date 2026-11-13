Hashish nascosto addosso e in camera: denunciato un minorenne nel Centro Lago di Como

Un ragazzo minorenne è stato denunciato dalla Guardia di finanza di Como dopo che addosso e nella sua camera sono stati trovati in tutto circa 54 grammi di hashish. Il controllo è avvenuto in una località turistica del Centro Lago, durante un servizio di pattuglia nelle zone dove si ritrovano più spesso i giovani.

I militari della Compagnia di Menaggio hanno fermato un gruppo di ragazzi che si trovava nell’area dietro un locale pubblico. Tra loro ha attirato la loro attenzione un minorenne che si metteva continuamente le mani in tasca, mentre cercava di mostrarsi tranquillo. I finanzieri hanno notato anche un leggero rigonfiamento sul fianco dei pantaloni.

Quando gli è stato chiesto se avesse con sé droga, il giovane ha consegnato un involucro con 35,1 grammi di hashish e un bilancino di precisione, che teneva nascosti addosso.

Ritenendo che potesse avere altra sostanza a casa, i militari hanno deciso di eseguire una perquisizione domiciliare. Nel cassetto della scrivania della sua camera sono stati trovati altri 5,9 grammi di hashish già divisi in sette dosi, insieme a pellicola trasparente usata per confezionarle. La perquisizione personale ha permesso di recuperare ulteriori 12,9 grammi.

Al termine degli accertamenti il ragazzo è stato denunciato all’autorità giudiziaria per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, nell’ipotesi di lieve entità prevista dall’articolo 73, comma 5, del Testo unico sugli stupefacenti.

La Guardia di finanza spiega che l’intervento rientra nei controlli intensificati sul territorio, con un’attenzione particolare alle zone più frequentate dai turisti e ai luoghi di ritrovo dei ragazzi.

Come per ogni procedimento in fase di indagine, la responsabilità del giovane potrà essere stabilita solo da una sentenza definitiva.