Sabato 28 novembre l’inaugurazione dell’esposizione dedicata al ritratto di Selene Ruga Taccioli. Accanto al dipinto del maestro del Romanticismo italiano, oggetti personali, gioielli, incisioni e opere d’arte per ricostruire la storia delle famiglie Taccioli e Litta Modignani.

Un ritratto del 1852, un abito candido, gioielli preziosi e una storia familiare che attraversa la Varese dell’Ottocento. Villa Mirabello apre le sue sale a un nuovo viaggio nella storia dell’arte e della società varesina con la mostra “La dama in bianco di Francesco Hayez. Panorami di vita e arte delle famiglie Taccioli e Litta Modignani”, curata da Serena Contini. (Villa Mirabello, foto di Fiorella Pozzi)

L’inaugurazione ufficiale è in programma sabato 28 novembre alle 11, alla presenza del sindaco Davide Galimberti e dell’assessore alla Cultura Enzo R. Laforgia. L’esposizione, ospitata dai Musei Civici di Villa Mirabello, è visitabile fino al 21 marzo 2027.

Al centro del percorso c’è il Ritratto di Selene Taccioli Ruga, realizzato da Francesco Hayez nel 1852. La giovane donna, all’epoca ventiseienne e seconda moglie di Enrico Taccioli, fratello di Gaetano, è raffigurata in una posa a tre quarti, con un elegante abito bianco e preziosi gioielli. Un’opera che restituisce tutta la capacità del pittore romantico di cogliere la bellezza e la personalità dei soggetti ritratti.

Il dipinto rappresenta anche un tassello importante del rapporto tra Hayez e la famiglia Taccioli, che il pittore ricordava tra i suoi committenti più generosi e cortesi. Gli studi condotti sull’opera hanno inoltre permesso di ricostruire un particolare interessante: la commissione arrivò dalla suocera di Selene, Giulia Clerichetti Taccioli, che volle il ritratto e lo conservò per tutta la vita, lasciandolo poi in eredità al figlio Enrico.

Gli oggetti personali di Selene e la vita nell’Ottocento

La mostra non si limita alla tela di Hayez, ma propone un percorso immersivo pensato per ricreare l’atmosfera della vita quotidiana dell’epoca. Accanto al ritratto saranno esposti alcuni oggetti appartenuti a Selene, tra cui la spilla raffigurata nel dipinto, il ventaglio, una stola, un ombrellino, un bastone da passeggio, libri di preghiera e articoli da toeletta.

Un’occasione per avvicinarsi alla figura della dama anche attraverso gli oggetti che ne accompagnavano la vita privata, ritrovando idealmente gli ambienti di Villa Mirabello in cui era solita trascorrere periodi di villeggiatura.

La quadreria dei Taccioli e il legame con i Litta Modignani

Un’altra sezione dell’esposizione ricostruisce per la prima volta la collezione d’arte di Gaetano Taccioli, originariamente conservata nella sua abitazione milanese di via Pantano e a Villa Mirabello. La ricostruzione è stata possibile grazie a un inventario redatto in occasione della divisione dei beni tra le nipoti Giulia e Margherita.

Saranno esposti dipinti di carattere agreste del pittore milanese settecentesco Francesco Londonio e una raccolta di incisioni che comprende opere tratte da celebri dipinti di Raffaello, Guercino e Guido Reni, oltre a lavori di importanti incisori come Raffaello Morghen. Presenti anche numerose litografie raffiguranti cavalli, originariamente esposte proprio nelle sale della villa.

Il percorso comprende inoltre alcuni ritratti delle famiglie Taccioli e Litta Modignani, la casata nobiliare lombarda che entrò in possesso della dimora attraverso il matrimonio tra Giulia Taccioli, figlia di Enrico, e il marchese Gianfranco Litta Modignani.

Villa Mirabello raccontata attraverso immagini e documenti

A completare il progetto espositivo è una sezione dedicata alla storia della stessa Villa Mirabello. Tra i documenti storico-artistici presentati al pubblico figura una Veduta di Villa Mirabello di Carlo Bossoli, che torna per la prima volta ad abbellire la dimora, insieme a immagini che raccontano i matrimoni celebrati nell’oratorio di casa fino agli anni Trenta del Novecento.

L’obiettivo è restituire al visitatore non soltanto la bellezza della pittura di Hayez, ma anche il contesto storico, artistico e familiare in cui nacquero queste opere e si sviluppò la vita della villa. Un percorso che intreccia la tradizionale visita museale con la riscoperta di un ambiente e di una stagione importante della storia varesina.

La mostra è allestita ai Musei Civici di Villa Mirabello, in piazza della Motta 4.

Gli orari di apertura sono: martedì, mercoledì e giovedì dalle 9.30 alle 12.30; venerdì e sabato dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14 alle 18; domenica dalle 14 alle 18. Lunedì il museo è chiuso.