Heels To Hills Trail 2026 a Varano Borghi: corsa e camminata contro la violenza sulle donne

Appuntamento domenica 15 novembre nella Terra dei due Laghi con tre percorsi da 8, 12 e 17 chilometri a sostegno della Fondazione Felicita Morandi ETS

Domenica 15 novembre i sentieri della Terra dei due Laghi ospitano la Heels To Hills Trail, manifestazione podistica benefica organizzata da Asd 100% Anima Trail a Varano Borghi. L’iniziativa utilizza lo sport come strumento di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne. Parte del ricavato delle iscrizioni verrà devoluto a Fondazione Felicita Morandi Ets per sostenere i servizi dedicati alle donne vittime di violenza e ai loro figli.

Il programma prevede tre diversi tracciati adatti a ogni livello di preparazione, tutti con partenza e arrivo a Varano Borghi. Alle 10.00 prenderanno il via le due prove competitive, il Bosco di Capra Trail da 17 chilometri e il S. Giacomo Trail da 12 chilometri, entrambe a numero chiuso per un massimo di trecento partecipanti complessivi. Alle 10.30 partirà invece la Walk for Heels To Hills Trail, camminata non competitiva a passo libero sulla distanza di 8 chilometri.

Sui percorsi saranno presenti in qualità di ospiti speciali gli atleti Manuel Bonardi, Gianluca Pinton, Lisa Borzani e Matteo Breda. La quota di iscrizione comprende la maglia ufficiale dell’evento, che i partecipanti sono invitati a indossare durante la corsa.

L’iniziativa gode del patrocinio dei Comuni di Varano Borghi, Comabbio, Ternate, Mercallo, Travedona Monate, Vergiate, Cadrezzate e Casale Litta, oltre al supporto del Parco del Ticino e del Club Alpino Italiano di Varano Borghi.

Le iscrizioni possono essere effettuate online attraverso il portale Wedosport oppure di persona presso il salone Tiziana F. Parrucchieri a Varano Borghi. Per ricevere ulteriori informazioni o chiarimenti logistici è attivo l’indirizzo email 100x100animatrail@gmail.com.