“Ho 41 anni, esperienza e voglia di lavorare. Ma a Varese trovare un impiego sembra impossibile”

Ha 41 anni, un diploma in ragioneria, esperienze professionali maturate sia negli uffici sia in fabbrica e, soprattutto, tanta voglia di lavorare. Eppure, nonostante i curriculum inviati, i contatti con le agenzie interinali e la disponibilità ad accettare anche mansioni diverse da quelle svolte in passato, trovare un’occupazione sembra essere diventata un’impresa impossibile.

È la storia che una lettrice ha deciso di raccontare in un’email inviata alla redazione di VareseNews. Una testimonianza che esprime la frustrazione di chi continua a cercare un’opportunità, spesso senza ricevere nemmeno una risposta, e che pone una domanda semplice, ma difficile da ignorare: «Cosa deve fare una persona per riuscire a lavorare?»

Una domanda che assume un significato particolare alla luce dei dati sul mercato del lavoro varesino. Come abbiamo raccontato nell’articolo «Varese cerca il lavoro che verrà. Dai dati una bussola contro le crisi», sulla base del rapporto realizzato dalla Camera di Commercio e dalla Provincia di Varese, tra il 2017 e il 2025 il tasso di disoccupazione è sceso dal 6,5% al 3%, mentre le difficoltà delle imprese nel reperire personale sono passate dal 25% al 51%. Un paradosso che emerge anche dall’analisi pubblicata da VareseNews nell’aprile 2026: le aziende cercano lavoratori, soprattutto con competenze tecniche e specializzate, ma domanda e offerta continuano a faticare a incontrarsi.

E mentre i numeri raccontano un territorio nel quale molte imprese non riescono a trovare il personale di cui hanno bisogno, ci sono persone che vivono la situazione opposta: cercano un impiego, sono disponibili a imparare e a cambiare settore, ma non riescono a ottenere un’occasione concreta.

La lettera che pubblichiamo dà voce proprio a questa realtà. Non è una richiesta di privilegi né una polemica contro le aziende, ma il desiderio di essere ascoltati e di poter dimostrare il proprio valore. Perché dietro i dati sull’occupazione ci sono storie, aspettative e persone che chiedono semplicemente una possibilità di lavorare.

Ecco la lettera arrivata in redazione.

Gentile redazione di VareseNews,

vi scrivo per portare all’attenzione una situazione che sto vivendo personalmente e che, purtroppo, credo accomuni molte altre persone.

Ho 41 anni, un diploma in ragioneria, esperienza maturata negli anni sia in ambito amministrativo e d’ufficio sia nel settore produttivo e di fabbrica. Ho lavorato, ho acquisito competenze, ho ricoperto mansioni diverse e sono disponibile a rimettermi in gioco anche in settori differenti da quelli in cui ho lavorato in passato.

Eppure, nonostante le numerose candidature inviate, i curriculum presentati, le agenzie interinali contattate e la partecipazione a iniziative dedicate all’occupazione, trovare un lavoro sembra un’impresa impossibile. Mi domando: cosa deve fare una persona per riuscire a lavorare?

A 41 anni non si è né troppo giovani né troppo vecchi per il mondo del lavoro. Si ha ancora voglia di imparare, di mettersi a disposizione, di lavorare e soprattutto di essere economicamente indipendenti.

E invece ci si ritrova spesso davanti al silenzio delle aziende, candidature senza risposta, selezioni che non portano a nulla e porte che sembrano chiudersi ancora prima di avere la possibilità di dimostrare le proprie capacità.

Non sto cercando un lavoro particolare, non pretendo una posizione dirigenziale e non ho problemi a valutare anche un impiego in fabbrica, purché ci sia la possibilità concreta di lavorare.

Quello che mi amareggia maggiormente è vedere quanto sia difficile, nel territorio di Varese, trovare un’opportunità concreta per chi ha esperienza, voglia di lavorare e disponibilità.

Si parla continuamente di aziende che cercano personale, di difficoltà nel reperire lavoratori e di posti vacanti. Ma allora mi chiedo: dove sono queste opportunità? E soprattutto, perché chi cerca realmente lavoro non riesce a incontrare queste aziende?

Non voglio fare polemica fine a sé stessa. Vorrei semplicemente che si desse spazio anche alla voce di chi sta dall’altra parte: quella di chi manda curriculum ogni giorno, aspetta risposte, si rimette in gioco e continua a cercare senza ottenere risultati.

Perché lavorare non dovrebbe essere un privilegio. Dovrebbe essere una possibilità concreta per tutti, anche per chi ha 41 anni.

Una persona che non chiede favori, ma soltanto un’opportunità per lavorare.

Simona