“Ho 41 anni, esperienza e voglia di lavorare. Ma a Varese trovare un impiego sembra impossibile”
Una lettrice racconta la difficoltà di trovare un impiego nonostante le competenze e la disponibilità a cambiare settore. Una testimonianza che mette in luce il paradosso del mercato del lavoro varesino: le aziende faticano a trovare personale, ma chi cerca un'occupazione spesso non riesce a ottenere nemmeno una risposta
Ha 41 anni, un diploma in ragioneria, esperienze professionali maturate sia negli uffici sia in fabbrica e, soprattutto, tanta voglia di lavorare. Eppure, nonostante i curriculum inviati, i contatti con le agenzie interinali e la disponibilità ad accettare anche mansioni diverse da quelle svolte in passato, trovare un’occupazione sembra essere diventata un’impresa impossibile.
È la storia che una lettrice ha deciso di raccontare in un’email inviata alla redazione di VareseNews. Una testimonianza che esprime la frustrazione di chi continua a cercare un’opportunità, spesso senza ricevere nemmeno una risposta, e che pone una domanda semplice, ma difficile da ignorare: «Cosa deve fare una persona per riuscire a lavorare?»
Una domanda che assume un significato particolare alla luce dei dati sul mercato del lavoro varesino. Come abbiamo raccontato nell’articolo «Varese cerca il lavoro che verrà. Dai dati una bussola contro le crisi», sulla base del rapporto realizzato dalla Camera di Commercio e dalla Provincia di Varese, tra il 2017 e il 2025 il tasso di disoccupazione è sceso dal 6,5% al 3%, mentre le difficoltà delle imprese nel reperire personale sono passate dal 25% al 51%. Un paradosso che emerge anche dall’analisi pubblicata da VareseNews nell’aprile 2026: le aziende cercano lavoratori, soprattutto con competenze tecniche e specializzate, ma domanda e offerta continuano a faticare a incontrarsi.
E mentre i numeri raccontano un territorio nel quale molte imprese non riescono a trovare il personale di cui hanno bisogno, ci sono persone che vivono la situazione opposta: cercano un impiego, sono disponibili a imparare e a cambiare settore, ma non riescono a ottenere un’occasione concreta.
La lettera che pubblichiamo dà voce proprio a questa realtà. Non è una richiesta di privilegi né una polemica contro le aziende, ma il desiderio di essere ascoltati e di poter dimostrare il proprio valore. Perché dietro i dati sull’occupazione ci sono storie, aspettative e persone che chiedono semplicemente una possibilità di lavorare.
Ecco la lettera arrivata in redazione.
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