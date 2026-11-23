Pensiero critico, storia locale e didattica laboratoriale vanno a braccetto tra i banchi della scuola primaria “San Benedetto” di Voltorre (IC Carducci di Gavirate).

Il plesso si riconferma un punto di riferimento per l’innovazione pedagogica sul territorio, unendo due percorsi di spicco: “Giovanissimi Pensatori”, promosso dall’Università dell’Insubria, e “Viviamo la storia”, sostenuto dal Comitato genitori.

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La filosofia entra in classe

L’iniziativa “Giovanissimi Pensatori” si inserisce nel Festival della Filosofia dei Giovani e Giovanissimi Pensatori, coordinato scientificamente dal professor Fabio Minazzi dell’Università degli Studi dell’Insubria di Varese. Il progetto accompagna bambine e bambini verso la riflessione filosofica, il dialogo e il ragionamento condiviso fin dai primi anni della scuola primaria.

Attraverso moduli pratici come “Filosofare con i bambini” ed esplorazioni interdisciplinari tra storia, scienze e fantasia, l’obiettivo è trasformare concetti complessi in un’esperienza di apprendimento accessibile, partecipata e stimolante. Il progetto coinvolge infatti le scuole fin dalla primaria, con una programmazione specifica dedicata alla filosofia con i bambini.

Il lavoro in aula segue un metodo articolato in cinque fasi, le seguenti.

Riscaldamento: si crea la “comunità di ricerca”, con i bambini disposti in cerchio alla stessa distanza e la condivisione delle “Regole d’Oro” della convivenza.

Pretesto: uno stimolo visivo o narrativo, contenente un concetto filosofico “problematico”, accende la discussione e raccoglie le prime domande e ipotesi.

Dialogo: il confronto si sviluppa nel rispetto dei turni di parola e senza giudicare i pensieri altrui.

Attività creativa o sintesi: le idee vengono “messe a terra” attraverso strumenti pratici, come il Diario filosofico personale o le mappe concettuali realizzate in classe con fili colorati.

Metacognizione e chiusura: il percorso si conclude riflettendo sull’esperienza vissuta, con domande come “Com’è stato parlare oggi?” o “Qualcuno ha cambiato idea?”.

L’appuntamento principale per il territorio è già in calendario: venerdì 21 maggio 2027, dalle 9 alle 12, l’Auditorium comunale di Gavirate ospiterà la giornata del Festival della Filosofia dei Giovani e Giovanissimi Pensatori, con la partecipazione degli studenti delle scuole primarie aderenti al progetto e dei loro insegnanti.

Gli alunni diventano archeologi

Accanto alla riflessione filosofica, la scuola di Voltorre fa della manualità e del legame con il proprio territorio la chiave dell’insegnamento storico.

Sullo sfondo del celebre motto attribuito a Confucio — “Se ascolto dimentico, se vedo ricordo, se faccio capisco” — il progetto “Viviamo la storia” supera la didattica trasmissiva e propone un apprendimento immersivo, a stretto contatto con l’ambiente del Lago di Varese.

Nei laboratori operativi, gli alunni analizzano le fonti storiche e sperimentano in prima persona la vita quotidiana delle epoche passate.

Ad esempio, affrontando la preistoria e le civiltà antiche, i bambini impugnano le selci, assemblano utensili primitivi con cordame, sassi e legnetti e modellano l’argilla per creare manufatti in terracotta.

Oppure, studiando i i grandi popoli dei fiumi, le classi mettono in scena la nascita di un faraone nell’Antico Egitto per mettere drammatizzazione ed empatia al servizio dell’apprendimento, oppure realizzano riproduzioni tridimensionali di piramidi e vasi canopi,

Nel percorso di quinta, invece, quando il viaggio nella storia approda all’Antica Roma, gli alunni si cimentano nella sbalzatura del rame per coniare monete imperiali personalizzate con il proprio logo.

Una comunità educante in sinergia

«La riuscita di queste esperienze didattiche testimonia la solidità della rete educativa locale», affermano i docenti.

La collaborazione tra l’Università dell’Insubria, gli insegnanti referenti e il contributo attivo del Comitato Genitori trasforma la scuola primaria “San Benedetto” in un cantiere di scoperte, dove il passato e il pensiero critico diventano strumenti fondamentali per far crescere i cittadini di domani.

Per saperne di più è possibile partecipare agli open day in programma il 25 novembre in auditorium e il 2 dicembre alle ore 18 direttamente nel plesso S. Benedetto di Voltorre.

Tutti i dettagli sul sito dell’IC Carducci di Gavirate a QUESTO LINK.