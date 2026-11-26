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Centinaia di studenti di ogni ordine e grado nel Varesotto sono stati coinvolti nelle iniziative organizzate dai reparti del Gruppo Carabinieri Forestale di Varese per la Festa dell’Albero. Gli appuntamenti hanno unito educazione ambientale, tutela della biodiversità e memoria storica in diversi centri del territorio, da Luino a Besozzo fino ad Arcisate.

I cinquant’anni dei tigli a Voldomino

Giovedì 19 novembre 2026 si è svolta una cerimonia particolarmente sentita alla scuola primaria “Don Folli” di Voldomino, parte dell’Istituto Comprensivo Statale “B. Luini” di Luino. All’evento hanno preso parte gli alunni, la dirigente scolastica Eliana Frigerio, l’assessore alla Cultura e al Turismo del Comune di Luino Alessandra Brignoli e i familiari del compianto maresciallo Giancarlo Bosetti, che cinquant’anni fa promosse l’iniziativa originale.

Nel 1976 la Stazione di Luino dell’allora Corpo Forestale dello Stato donò e mise a dimora dieci tigli nel cortile della scuola. Alla commemorazione del cinquantesimo anniversario hanno partecipato il maresciallo ordinario Mauro Bello, attuale comandante del Nucleo Carabinieri Forestale di Luino nello stesso incarico che fu di Bosetti, alcuni ex colleghi e una rappresentanza dell’Associazione Nazionale Forestali.

La scuola ha collocato una targa dedicata alla donazione storica, scoperta con grande commozione dalla figlia del maresciallo Bosetti insieme al comandante del Gruppo Carabinieri Forestale di Varese, tenente colonnello Fabio Scordo. Quest’ultimo, in segno di continuità, ha donato all’istituto tre nuovi alberi: due corbezzoli e un viburno.

A Besozzo il lancio di “Occhio alla biodiversità”

Il percorso di sensibilizzazione ha fatto tappa anche al Teatro Duse di Besozzo, dove il 20 novembre si è tenuto l’incontro di lancio del progetto “Occhio alla biodiversità”, promosso da Edizioni Green Planner. All’appuntamento hanno partecipato circa 120 alunni dell’Istituto Comprensivo “G. Adamoli”.

Durante il confronto con i ragazzi, il tenente colonnello Fabio Scordo ha illustrato i compiti istituzionali dedicati alla tutela della biodiversità, spiegando come osservare l’ambiente con lo sguardo di chi deve proteggerlo e riconoscere nella natura un ecosistema vivo e complesso da difendere, anziché un semplice sfondo.

Piantine georeferenziate per il futuro

Nel corso delle iniziative svolte in questi giorni tra i vari comuni del territorio, i Carabinieri Forestali hanno consegnato agli studenti giovani piantine, tra cui viburni e carpini bianchi, nell’ambito del progetto nazionale “Un albero per il futuro” promosso dal Raggruppamento Carabinieri Biodiversità.

Ogni pianta donata alle scuole è stata georeferenziata su una mappa digitale nazionale, così da permettere agli studenti di seguirne online la crescita e verificare in tempo reale il contributo nell’assorbimento dell’anidride carbonica.