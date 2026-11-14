I colleghi delle Volanti di Varese ricordano Oscar Zanoncini: “Ciao Lupo1, la tua assenza lascerà un grande vuoto tra noi”

Il toccante ricordo di amici e colleghi di Oscar Zanoncini, il poliziotto morto in un incidente stradale lo scorso 10 novembre

Caro Oscar, oggi siamo qui a salutarti a nome di tutti i colleghi dei Poliziotti di Quartiere e dei colleghi della Squadra Volante, con cui per tanti anni hai condiviso il lavoro, le giornate, le fatiche, le soddisfazioni, ma soprattutto tanti momenti di amicizia, scherzi e risate.

Non è facile trovare le parole in un momento come questo, ma vorrei provare a raccontare, attraverso questi pochi pensieri, quello che sei stato per tutti noi. Eri uno schietto, dal carattere forte, uno che non le mandava certo a dire! Parlavi sempre con sincerità, con quel tuo modo diretto e genuino che ti contraddistingueva. Ma sapevi anche essere brillante, ironico e sempre pronto alla battuta, riuscendo a strappare un sorriso anche nelle giornate più pesanti. Hai sempre vissuto il tuo lavoro con un profondo senso delle istituzioni, con passione, impegno e senso del dovere.

Per te essere un Poliziotto non significava semplicemente indossare una divisa, ma rappresentare ogni giorno i valori in cui credevi, con serietà, professionalità e umanità. Una delle cose che abbiamo sempre ammirato di te era il tuo modo di rapportarti con le persone più fragili e spesso lasciate ai margini della società. Per te non si trattava soltanto di intervenire durante il servizio o risolvere un problema. Sapevi fermarti, ascoltarle, dedicare loro del tempo, fare due chiacchiere e offrire anche solo un caffè.

Ti abbiamo visto impegnarti concretamente per trovare un posto dove dormire per chi non aveva un tetto o dare una mano a chi non aveva nemmeno un pasto da mettere in tavola. Eri riuscito a conquistare la fiducia di queste persone, tanto che alcuni avevano iniziato a chiamarti affettuosamente «zio Oscar». Questi gesti raccontano molto di te. Non vedevi soltanto una persona da aiutare, ma un essere umano, con la sua storia e le sue difficoltà. E ci hai insegnato che, a volte, anche un piccolo gesto di attenzione può fare una grande differenza nella vita di qualcuno. Per tanti anni sei stato un punto di riferimento della Squadra Volante, come capoturno e hai rappresentato una parte importante della famiglia dei Poliziotti di Quartiere. Una presenza sulla quale sapevamo di poter contare, grazie alla tua esperienza e alla tua disponibilità, sempre e comunque, a qualsiasi ora. Il tuo nominativo radio, Lupo 1, resterà per sempre legato a te e ai tanti ricordi che porteremo con noi.

È stato un onore averti conosciuto e aver avuto la fortuna di condividere con te una parte del nostro cammino, non soltanto per quello che ci hai insegnato come Poliziotto, ma soprattutto per quello che ci hai lasciato come persona e come amico. In questi giorni abbiamo visto tante persone ricordarti con affetto e stima. E oggi, vedendole qui riunite per darti l’ultimo saluto, ci rendiamo ancora più conto di quanto tu abbia significato per tante persone. È difficile accettare di doverti salutare così. La tua assenza lascerà un grande vuoto tra noi, nelle nostre giornate di lavoro e in quelle piccole abitudini che oggi assumono un valore ancora più grande. Ma vogliamo ricordarti per la persona che eri: per il tuo carattere, per le tue battute, per i tuoi sorrisi, per la tua generosità e per quella capacità, tutta tua, di farti voler bene. Tutto quello che ci hai trasmesso continuerà a vivere in noi, nel nostro modo di lavorare, di affrontare le difficoltà e soprattutto di rapportarci alle persone. Da colleghi e da amici, porteremo sempre con noi il tuo ricordo, con la consapevolezza di aver avuto accanto una persona speciale.

Grazie di tutto, “Oscarigno”. Ciao Oscar. Ciao Lupo 1.

I colleghi e gli amici dei Poliziotti di Quartiere e della Squadra Volante.