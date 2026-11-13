I DiVinAttori in scena a Olgiate Olona per Progetti Fantasia: ridere fa del bene

Risate in scena, solidarietà in platea: una serata insieme a Progetti Fantasia APS

I DiVinAttori e i ragazzi del “TG Progettoso” al Teatro Don Pino Ballabio di Olgiate Olona il 28 novembre.

Il sipario si apre sulla solidarietà. Sabato 28 novembre 2026, alle ore 20.30, al Teatro Don Pino Ballabio, in via Ortigara 4 a Olgiate Olona, la compagnia I DiVinAttori porterà in scena “Un bene da morire”, per la regia di Patrizia Cuvello. La serata, con il patrocinio del Comune di Olgiate Olona, sarà a favore di Progetti Fantasia APS, associazione impegnata nella realizzazione di attività e opportunità di partecipazione per ragazzi autistici e neurodivergenti.

Ad aprire l’appuntamento saranno proprio i ragazzi dell’associazione, protagonisti del “TG Progettoso – Inviati allo sbaraglio”. Il loro telegiornale teatrale porterà sul palco ironia, creatività e voglia di raccontarsi, trasformando la serata in un’esperienza di autentica condivisione. Recitare davanti al pubblico sarà un’occasione per dare spazio alle proprie capacità e condividere il risultato di un lavoro fatto insieme.

Il sostegno a Progetti Fantasia APS è il filo conduttore dell’iniziativa: partecipare significa contribuire alle attività dell’associazione e alla costruzione di contesti in cui ogni ragazzo possa coltivare interessi, stringere relazioni ed esprimere il proprio talento. Un impegno che il teatro rende visibile attraverso l’incontro tra chi sale sul palco e chi sceglie di esserci in platea.

A seguire, spazio alla comicità dei I DiVinAttori con “Un bene da morire”, liberamente tratto da “Con tutto il bene che ti voglio” di Luciano Lunghi. Arturo, stanco delle tensioni con la moglie e dell’ingombrante presenza della suocera, escogita un espediente decisamente fuori dal comune: inscenare la propria morte, con l’aiuto dell’amico Giacomo, per scoprire quanto i suoi familiari tengano davvero a lui. Ma tra visite inattese, personaggi eccentrici e bugie sempre più difficili da sostenere, il piano si trasforma in un irresistibile susseguirsi di equivoci. Una commedia brillante che scherza sulle contraddizioni della vita familiare e sul bisogno, tutto umano, di sentirsi amati.

Nata a Busto Arsizio nel 2017, la compagnia I DiVinAttori unisce da sempre la passione teatrale alla volontà di sostenere realtà e progetti solidali. L’appuntamento del 28 novembre rinnova questo impegno, condividendo il palcoscenico con i ragazzi di Progetti Fantasia APS.

Una serata aperta a chi desidera divertirsi e contribuire a un progetto comune: portare a casa un sorriso e lasciare un aiuto concreto.

Informazioni e biglietti: progettifantasia@libero.it

Contatti compagnia: idivinattori@gmail.com