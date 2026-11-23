I falsi finanzieri che rubano l’hashish ai trafficanti e la fagnanese che vuole fare la sindaca di Varese
Abbiamo rinnovato il Giornale Radio con nuove rubriche, oggi dura qualcje minuto in più ma crediamo ne valga la pena
Abbiamo rinnovato il Giornale Radio con nuove rubriche: la notizia che abbiamo solo noi, la lettera al direttore, un’intervista audio in coda alle notizie. Insomma proviamo ad arricchire questo spazio cercando di darvi il meglio della produzione dalla redazione di Varesenews. Ascoltatelo e fateci sapere cosa ne pensate a radiomateria@varesenews.it oppure su whatsapp al 3534848857
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