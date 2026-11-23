

Abbiamo rinnovato il Giornale Radio con nuove rubriche: la notizia che abbiamo solo noi, la lettera al direttore, un’intervista audio in coda alle notizie. Insomma proviamo ad arricchire questo spazio cercando di darvi il meglio della produzione dalla redazione di Varesenews. Ascoltatelo e fateci sapere cosa ne pensate a radiomateria@varesenews.it oppure su whatsapp al 3534848857