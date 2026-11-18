Certo, a vederli così, illuminati dalle torce frontali, in primo piano, verrebbe da pensare ai “funghi delle grotte”.

Galleria fotografica A Varese i “funghi delle grotte” 4 di 7

Ma funghi delle grotte non sono. O meglio, lo stupore derivato dalla presenza di funghi in ambienti ipogei non deve stupire, in quanto è cosa non rara. E neppure deve stupire la foggia di questi organismi, che pare strana quasi come quella dei pesci abissali, dotati di enormi bocche e addirittura di sistemi per illuminare i fondali più reconditi.

I funghi fotografati e affidati ai social per la relativa ammirazione stupita da raccogliere nei commenti sono dei comuni “Coprinus”.

Dice Wikipedia: «Il Coprinus comatus, appartenente alla famiglia delle Coprinaceae, è uno dei pochi funghi commestibili del genere Coprinus. Il colore bianco del carpoforo, le numerose squame sul cappello, la taglia slanciata e spesso assai sviluppata (se confrontata ai suoi congeneri) e il gambo leggermente più ingrossato alla base rendono questa specie facilmente identificabile. Da adulto la carne diventa deliquescente e spesso è possibile osservare del liquido nero che sgocciola dal cappello; per tale motivo questa specie, unitamente al Coprinus atramentarius, viene appellata “fungo dell’inchiostro”».

Alcuni degli esemplari fotografati dal Gruppo Speleologico CAI Varese nella grotta “Nuovi Orizzonti” nel massiccio del Campo dei Fiori sono in uno stadio iniziale di crescita, altri hanno completato il loro ciclo vitale e altri ancora sembrano aver impresso la loro presenza sulle rocce della grotta in una sorta di mandala monocolore, in grado di raggiungere anche dimensioni piuttosto ragguardevoli rispetto alla grandezza del fungo, forse a causa dell’assenza di luce nelle profondità del Campo dei Fiori, dove sono state scattate le foto.

Ma alla fine rimane un dubbio: sono, questi, funghi commestibili? La risposta è sì: hanno ottime proprietà culinarie e gli esperti li apprezzano. A patto, dunque, che vengano preparati nella loro fase iniziale, quando cioè tutto il carpoforo è ancora bianco, ovvero quando il fungo è giovane, immaturo e freschissimo: va cucinato appena colto, con sale, pepe e burro, saltato in padella.

LA GROTTA NUOVI ORIZZONTI

Le profondità della Grotta Nuovi Orizzonti (identificata al catasto speleologico lombardo con la sigla Lo Va 2465) includono:

Posizione: L’ingresso si trova a circa 610 metri di quota nella zona della Valle della Stretta, sul versante meridionale del Campo dei Fiori (accessibile salendo dall’area di Casciago / Luvinate).

Dimensioni: Ha uno sviluppo esplorato che supera i 7 chilometri (circa 7.300 metri) e un dislivello complessivo di circa 200 metri (-195 / +11 m), che la rendono una delle grotte più lunghe della provincia.

Caratteristiche: È una cavità di grande interesse speleologico, caratterizzata da un complesso reticolo di gallerie, pozzi e condotti freatici situati alla base del massiccio. Per la sua conformazione tecnica (richiede attrezzatura da progressione su corda, armi e competenze speleologiche), non è una grotta turistica aperta al pubblico generico, ma è meta di esplorazioni e studi da parte di gruppi speleologici (come il CAI di Varese e il Gruppo Grotte Gallarate).

NB (La considerazione sulla commestibilità non deve essere un consiglio ad abbassare la guardia quando si colgono funghi somiglianti a quelli raffigurati, o in generale che non si conoscono. Per ogni dubbio è bene non fidarsi del proprio istinto ma rivolgersi ad esperti micologi in particolare delle Agenzie di tutela della salute che sappiano distinguere scientificamente le varie specie)