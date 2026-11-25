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Avvicinare i giovani al mondo del lavoro e convincere i talenti locali a costruire il proprio futuro in provincia. È questo l’obiettivo dell’iniziativa Gen Z e imprese a confronto, che si è svolta il 25 novembre alle Ville Ponti di Varese nell’ambito del progetto Vieni a Vivere a Varese promosso dalla Camera di Commercio. La mattinata ha riunito studenti universitari, docenti, rappresentanti delle istituzioni e responsabili delle risorse umane per creare un canale diretto tra formazione e impresa.

Il legame tra formazione e territorio

Ad aprire i lavori sono stati i saluti istituzionali dei promotori dell’iniziativa. Mauro Vitiello, presidente della Camera di Commercio di Varese, ha espresso soddisfazione per la presenza della facoltà di Giurisprudenza nella sede camerale di piazza Montegrappa, definendola un osservatorio privilegiato. «È da loro che vogliamo capire cosa dobbiamo fare e cosa possiamo fare per trattenerli sul nostro territorio», ha spiegato Vitiello. «Sono ragazzi eccellenti e dobbiamo fare di tutto per convincerli che il nostro territorio può rappresentare una valida alternativa ai grandi centri urbani italiani e internazionali».

Sulla stessa linea Maria Pierro, rettrice dell’Università degli Studi dell’Insubria, che ha sottolineato il valore dell’incontro per rafforzare il rapporto tra ateneo e realtà produttive. «Noi contiamo sulle nuove generazioni», ha affermato Pierro. «L’università ha un ruolo fondamentale nella loro formazione ed è per questo che stiamo adeguando i contenuti dei nostri insegnamenti alle nuove esigenze professionali e alla realtà attuale».

L’orientamento post-laurea e il ruolo delle istituzioni

All’evento alle Ville Ponti hanno partecipato consulenti, rappresentanti degli ordini professionali (compreso quello degli avvocati), commercialisti, il Consiglio del notariato e consulenti per incontrare gli studenti e conoscere meglio le esigenze e le ambizioni della nuova generazione

Il percorso di accompagnamento verso l’impiego rappresenta un punto centrale anche per il Dipartimento di Giurisprudenza. Paolo Duvia, referente per il corso di studi, ha definito l’appuntamento una tappa fondamentale nel percorso accademico. «Accompagnare i ragazzi verso il dopo laurea per il nostro ateneo è sempre stato un obiettivo imprescindibile», ha dichiarato Duvia, evidenziando come l’evento funga da anello di congiunzione tra gli strumenti acquisiti durante gli studi e la futura professione.

Tra gli interlocutori presenti anche le istituzioni dello Stato. Paolo Iodice, questore della provincia di Varese, ha illustrato la collaborazione attiva tra il Dipartimento di Pubblica Sicurezza e il mondo universitario, con un’attenzione particolare all’Insubria. «Questa joint venture è finalizzata a un’attività di placement e orientamento professionale», ha spiegato Iodice. L’obiettivo è far conoscere le diverse figure professionali e istituzionali presenti nell’amministrazione, mostrando un modello di pubblica sicurezza orientato alla modernità e all’efficienza.

Workshop e speed networking alle Ville Ponti

Dopo gli interventi introduttivi di apertura, a cui ha preso parte anche la segretaria generale della Camera di Commercio Anna Deligios, la mattinata è entrata nel vivo con due sessioni parallele. Da un lato, imprenditori, professionisti e HR manager – moderati da Caterina Farao dell’Università dell’Insubria – si sono confrontati sui valori e sulle competenze ricercate nei giovani. Dall’altro, gli studenti di materie giuridiche – guidati da Chiara Palamà di Studio Business & Human Design – hanno discusso delle proprie aspettative nei confronti delle aziende.

Il momento di confronto per i professionisti

A confermare il valore del confronto è stata anche la testimonianza di una studentessa, che ha spiegato di aver aderito all’iniziativa proprio per orientarsi nell’ambito lavorativo e commerciale, con il desiderio di trovare un impiego in provincia di Varese, territorio dove è cresciuta e a cui afferma di essere fortemente legata.

I risultati dei due tavoli sono poi confluiti in una sessione plenaria che ha sintetizzato i sette punti chiave per le aziende e i sette punti chiave per la Generazione Z. La giornata si è conclusa con una sessione di speed networking, durante la quale gli studenti hanno potuto sostenere colloqui individuali diretti con i selezionatori e gli imprenditori presenti.