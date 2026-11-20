Una mattinata all’aria aperta tra boschi, lago e storia del territorio. I gruppi di cammino del Comune di Besozzo organizzano per sabato 21 novembre una gita fuori porta alla scoperta delle aree boschive che circondano l’Eremo di Santa Caterina del Sasso, a Leggiuno.

L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra Ivana Ghiringhelli, walking leader dei gruppi di cammino di Besozzo, e Giulio Effigiati, referente dei gruppi di Leggiuno. Il programma prevede un percorso ad anello di circa cinque chilometri, adatto a tutti, con l’obiettivo di unire attività fisica, conoscenza del territorio e socialità. Al termine della passeggiata sarà possibile visitare anche l’Eremo di Santa Caterina, con ingresso al costo di 3 euro.

La partenza è fissata alle 9 dal piazzale del municipio di Besozzo, per chi desidera raggiungere il luogo dell’escursione in auto, oppure direttamente alle 9.30 dal piazzale principale dell’Eremo.

«È una lodevole iniziativa, la prima fra due gruppi che da tempo propongono sui rispettivi territori il valore di una sana attività fisica, che è comprovato portare di riflesso all’ottenimento di un benessere mentale e sociale», sottolinea Iseo Barco, consigliere con delega allo Sport del Comune di Leggiuno. «Il paesaggio suggestivo dell’area di Santa Caterina del Sasso sarà un valore aggiunto all’evento. Vi aspettiamo attivi e numerosi».

Anche l’assessore allo Sport di Besozzo, Francesca Pianese, evidenzia il valore dell’iniziativa: «Le gite fuori porta sono importanti momenti di conoscenza ed esplorazione del territorio, dei luoghi ma soprattutto di socialità con le persone». L’assessore ringrazia il Comune di Leggiuno e i due walking leader per la disponibilità, anticipando anche la possibilità di ricambiare l’invito con una visita dei gruppi di cammino di Leggiuno a Besozzo, per scoprire gli angoli storici del paese e le piste ciclabili.

La passeggiata di sabato si inserisce in un programma più ampio che durante tutto l’anno propone diverse occasioni per camminare insieme. I gruppi di cammino di Besozzo, inseriti nel circuito di Ats Insubria, sono gratuiti e aperti a tutti, senza obbligo di frequenza.

Tre le proposte settimanali: il gruppo per tutti, dedicato alla camminata consapevole, si ritrova il lunedì alle 9 al parco del Cioss con Ivana Ghiringhelli; il gruppo a passo lento, guidato da Angela Garro, si incontra il mercoledì alle 9.30, con luogo di partenza concordato di volta in volta. Il gruppo sportivo, con camminata più veloce e torcia, si ritrova invece il mercoledì alle 20 al parco del Cioss, ma è sospeso durante il periodo invernale.

Ogni mese viene inoltre proposta una passeggiata a tema aperta a tutti.

Per informazioni sulla gita è possibile contattare Ivana Ghiringhelli al numero 338 2629299. Per conoscere le attività dei gruppi di cammino si può invece scrivere all’ufficio Sport e Benessere del Comune di Besozzo all’indirizzo affarigenerali@comune.besozzo.va.it oppure telefonare allo 0332 0970195.

Per partecipare sono sufficienti abbigliamento comodo, scarpe adatte e una borraccia d’acqua.

(foto repertorio)