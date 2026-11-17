Come ogni anno, per la festa di Santa Cecilia, patrona della musica e dei musicisti, i Mandolinisti Bustesi regalano un concerto alla città. L’appuntamento è per sabato 21 novembre alle 21 al teatro Sant’Anna di Busto Arsizio, nell’ambito della quindicesima edizione degli Incontri Chitarristici e Mandolinistici Bustesi, rassegna organizzata con il contributo dell’Amministrazione comunale.

Il programma si intitola “Impressioni” e vuole presentare il mandolino e l’orchestra a plettro come protagonisti e testimoni della stagione impressionista. Il titolo richiama anche le suggestioni e le atmosfere che la musica a plettro sa evocare.

Sul palco l’orchestra sarà diretta dai maestri Anh Tuan Auriemma e Giacomo Giabelli. In programma ci sono composizioni di Raffaele Calace, Eliseo Marti, Simone Salvetti e Claudio Mandonico: quattro autori che, con linguaggi ed esperienze diverse, hanno arricchito il repertorio per strumenti a pizzico.

L’orchestra invita al concerto i propri sostenitori e chiunque voglia scoprire la storia e il fascino degli strumenti a pizzico e a plettro.

L’ingresso è a offerta libera.