I Mandolinisti Bustesi festeggiano Santa Cecilia con un concerto al teatro Sant’Anna di Busto Arsizio
Sabato 21 novembre alle 21 l’orchestra a plettro propone “Impressioni”, un programma dedicato alla stagione musicale impressionista. Ingresso a offerta libera
Come ogni anno, per la festa di Santa Cecilia, patrona della musica e dei musicisti, i Mandolinisti Bustesi regalano un concerto alla città. L’appuntamento è per sabato 21 novembre alle 21 al teatro Sant’Anna di Busto Arsizio, nell’ambito della quindicesima edizione degli Incontri Chitarristici e Mandolinistici Bustesi, rassegna organizzata con il contributo dell’Amministrazione comunale.
Il programma si intitola “Impressioni” e vuole presentare il mandolino e l’orchestra a plettro come protagonisti e testimoni della stagione impressionista. Il titolo richiama anche le suggestioni e le atmosfere che la musica a plettro sa evocare.
Sul palco l’orchestra sarà diretta dai maestri Anh Tuan Auriemma e Giacomo Giabelli. In programma ci sono composizioni di Raffaele Calace, Eliseo Marti, Simone Salvetti e Claudio Mandonico: quattro autori che, con linguaggi ed esperienze diverse, hanno arricchito il repertorio per strumenti a pizzico.
L’orchestra invita al concerto i propri sostenitori e chiunque voglia scoprire la storia e il fascino degli strumenti a pizzico e a plettro.
L’ingresso è a offerta libera.
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