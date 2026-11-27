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Mosca, marzo 1930. Un uomo apre la stufa di casa e ci butta dentro un manoscritto. Quell’uomo si chiama Michail Bulgakov, ha quasi quarant’anni, le sue commedie sono state censurate e tolte dai cartelloni, e da quasi un decennio la stampa prova a distruggere la sua carriera. È un manoscritto che lui stesso, sempre critico rispetto alla propria scrittura, stavolta apprezza molto. Parla del diavolo che arriva a Mosca e lo fa con una sottile ironia, sviscerando le verità che si celano dietro quella impenetrabile cortina; sa però che in quel Paese non vedrà mai la luce, e decide quindi di bruciarlo. Prende fuoco: prima lateralmente, con gli angoli delle pagine che si arricciano, poi le fiamme lo avviluppano, colorandosi di azzurro e di verde. Alla fine rimane solo cenere.

Ma quel romanzo, in realtà, non brucia per davvero, perché Michail decide di ricominciare da capo e tornare a scriverlo. Ci lavora per dieci anni, di nascosto, fino a quando la malattia non gli toglie la vista e deve dettare le ultime correzioni alla moglie. Morirà nel 1940. Il libro resta in un cassetto per un quarto di secolo, finché viene finalmente pubblicato, prima in Unione Sovietica e poi nel resto del mondo, e tutti si ricordano di una frase che uno dei personaggi pronuncia a metà romanzo: «I manoscritti non bruciano». Aveva ragione lui.

L’APPUNTAMENTO

Quel romanzo è Il Maestro e Margherita. E Paolo Nori lo porterà a teatro il prossimo 16 dicembre alle ore 20:00 sulle assi del LAC (Lugano Arte e Cultura) di Lugano, nello spettacolo Paolo Nori racconta Il Maestro e Margherita. Sympathy for the Devil, un monologo di 90 minuti.

UNO CHE I RUSSI LI HA IN CASA

Parmigiano, scrittore e traduttore, finalista al Premio Strega 2025 con il saggio-romanzo Chiudo la porta e urlo, Paolo Nori la letteratura russa non la studia: ci vive dentro. Dostoevskij, Tolstoj e Bulgakov li tratta come vecchi amici di cui conosce i difetti, le manie e i debiti. Li racconta con la sua cadenza emiliana, tra un aneddoto e una digressione, con una profondità tale da dare la sensazione che, alla fine, li abbia conosciuti di persona. A teatro aveva già tentato il colpo con Delitto e castigo. Stavolta alza la posta, accompagnato dalle immagini proiettate sullo schermo, tra cui le istantanee private di Bulgakov.

IL DIAVOLO CON LE BUONE MANIERE

Il cuore del racconto è Woland, il diavolo, che però non ha né corna né zoccoli. È un uomo distinto, elegante, colto e un po’ beffardo, che sbarca a Mosca con una compagnia di aiutanti strampalati, tra cui un gatto nero enorme che cammina sulle zampe posteriori. In pochi giorni smaschera la piccola ipocrisia di una società che si credeva perfetta. Il bello è che spesso ha ragione lui. Quando l’inviato del bene lo guarda con disprezzo, Woland gli chiede che senso avrebbe il bene senza il male, e che aspetto avrebbe il mondo senza le ombre. Non è una domanda da poco, soprattutto se si ricorda che Bulgakov la scriveva mentre Stalin decideva chi poteva pubblicare e chi no. Per Nori è «forse il più contemporaneo dei classici russi del Novecento», un libro che «ci dice, di noi, più di quello che vorremmo sapere».

E POI ARRIVÒ MICK JAGGER

Il sottotitolo dello spettacolo non è lì per caso. Nel 1968, un anno dopo l’uscita italiana del romanzo, Mick Jagger lo legge, ne rimane folgorato e ci scrive sopra una canzone: Sympathy for the Devil. Il diavolo di Bulgakov, che il regime aveva provato a chiudere in un cassetto, finisce così nelle radio di mezzo mondo. Bulgakov aveva bruciato quelle pagine pensando che nessuno le avrebbe mai lette. Quasi un secolo dopo le leggono ancora, le cantano e le portano a teatro. I manoscritti, in effetti, non bruciano.