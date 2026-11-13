I Mastini a Torre Pellice chiedono strada all’ex Majul

Sotto molti aspetti Mastini e Bulldog si assomigliano: non parliamo della grande famiglia dei molossoidi, ma delle caratteristiche delle due squadre sul ghiaccio. La Valpe, soprattutto sul ghiaccio amico, ha la grande caratteristica di giocare con tanta grinta su tutti dischi, e questo Varese lo ha imparato. I Gialloneri arrivano nel cuore delle Alpi Cozie nel mezzo di un novembre che somiglia sempre di più a una salita senza tornanti se guardiamo il roster, funestato da una sequela di defezioni mai vista prima.

Vero anche che questa condizione ha acceso qualcosa di particolare nella squadra di coach Dave Rich, capace di mettere sul ghiaccio davvero molto in termini di cuore e grinta, condizione che ha dato molto morale e coesione alla squadra.

L’attenzione ai piemontesi deve essere massima: i Bulldogs hanno già vinto a Feltre con un secco 3-0 e sconfitto il Fassa davanti al loro pubblico, mettendo in difficoltà anche la capolista Caldaro.

Il pericolo numero uno è l’ex Mastino Hector Majul Villasenor, e l’esperienza di capitan Salvai, assieme all’ottimo Long.

Gialloneri che arrivano da due vittorie consecutive. Sabato scorso all’Acinque Ice Arena è finita 6-2 contro il Fiemme, con le doppiette di Piroso e Girardi e i gol di Borghi e De Toni. Vittoria spartita a metà con l’ottimo Leonardo Mordenti tra i pali.

Poi è arrivata l’impresa di Coppa Italia ad Alleghe, con un 5-4 maturato tutto nel primo periodo e mezzo, a cui proprio per il calo di energie e quindi di conseguente impostazione di gioco, ha fatto seguito una stoica difesa del terzo durata trenta minuti.

Un problema quello della stamina con cui coach Rich dovrà fare i conti a Torre Pellice, dove cambi ma anche incursioni nel terzo andranno dosate con molta attenzione, e dove le azioni chirurgiche dei fiorettisti del bastone potrebbero, ancora una volta come successo contro le Civette, fare la differenza.

Il calendario infatti non concede tregua, visto che giovedì 19 si giocherà il ritorno, stavolta in via Albani, contro un Alleghe che metterà sul ghiaccio tutto il proprio potenziale per recuperare l’esile svantaggio che ha decretato la sconfitta casalinga.

DIRETTAVN – Aggiornamenti costanti sul risultato dei Mastini all’interno di #direttaVN, il nostro liveblog dedicato soprattutto alla partita di basket tra Reggio Emilia e Varese. La trovate QUI.

IHL – 11ª GIORNATA (sabato 14 novembre):

PROGRAMMA: Feltre–Pergine, Fiemme–Val Pusteria Junior (19.30); Aosta–Caldaro (20); Alleghe–Appiano, Valpellice–VARESE (20.30).

CLASSIFICA: Aosta 26; Caldaro 24; Appiano 18; VARESE 15; Fassa 14; Alleghe 12; Feltre 11; Valpellice 9; Fiemme 8; Val Pusteria Junior 7; Pergine 6.