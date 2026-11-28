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Gioco confuso, per nulla ordinato e tanto, troppo nervosismo sul ghiaccio. Si inceppa la macchina dei Mastini, che cedono (3-6) a un Fassa partito piano ma cresciuto fino a diventare cinico ed essenziale. I Mastini partono bene, poi in corrispondenza con l’uscita di Filippo Matonti per infortunio, qualcosa si rompe. Stavolta la ricetta Rich sembra non funzionare, con schemi poco efficaci e un power play praticamente inesistente, con l’unico gol in superiorità segnato in azione solitaria da Piroso.

Spesso invece si sono visti dischi messi in balaustra, con le ali chiamate ad andarli a recuperare: manovra piuttosto bizzarra, visto il peso medio degli avversari, per un gioco assolutamente non congegnale a Varese. E poi gli stranieri, stasera piuttosto estranei al gioco, anche in power play dove la differenza proprio non si è vista.

Va detto che una gara storta ci può stare, e che grinta e coraggio non sono mancati, anzi a volte la “garra” è stata pure troppa. Ma entrare in pista con il pattino sbagliato capita, e probabilmente stasera è andata così. Punti persi, ma nulla di grave: il prossimo appuntamento si chiama Caldaro, quindi servirà la massima concentrazione. (foto HCMV – Valentina Bossi)

LA PARTITA

I – L’inizio è perfettamente bilanciato, con azioni da entrambe le parti ma poco di bello da vedere: più errori che costruzioni offensive. Dopo cinque minuti De Nardin strappa il disco dalla pala del bastone di un avversario, salta un uomo e serve De Toni, ma il portiere fassano Scola è bravo a metterci la pinza. A 6:58 Bastille ruba un disco sulla blu e, solo davanti al portiere, lo mette “lì dove la mamma tiene la marmellata” (cit.) per l’1-0. Il Fassa risponde subito con Rossi, che trova pronto Filippo Matonti. I trentini insistono, ma Kuronen non centra lo specchio. Al terzo assalto gli ospiti pareggiano: una distrazione della difesa giallonera permette a Cassan di liberare Sibilevych, bravo a mettere in rete: 1-1. A 10:30 una carica con il bastone regala ai Mastini la superiorità numerica. Il power play è giocato al minimo sindacale, e a rimediare ci pensa l’operaio Piroso. Smessa la casacca giallonera per la tuta blu, parte a tutta velocità verso la porta avversaria, tira secco, recupera lui stesso il rimbalzo e mette in rete il 2-1.

Forti del vantaggio i Mastini mettono sotto assedio la porta trentina. Prima Musa, poi De Toni, poi ancora Musa mettono a dura prova i riflessi di Scola, davvero bravo a respingere la manovra giallonera.

II – Nella seconda frazione le chiavi della porta giallonera passano a Mordenti, perché Filippo Matonti resta negli spogliatoi per un problema all’inguine. Lourdes, con la sua acqua miracolosa, sarà presto tra gli sponsor sulle maglie giallonere. Intanto è ancora Varese a fare la partita, forse non in modo bello ma efficace: molti tiri, tutti nello specchio. Le occasioni migliori sono due. Prima Anselmino, con il disco che rimbalza sulla spalla di Scola e carambola sulla linea. Poi De Toni, che devia di poco a lato uno slap di Mäkinen. Il Fassa subisce e deve ricorrere al fallo, regalando a Varese il secondo power play della partita. Stavolta la superiorità è giocata meglio, ma i trentini alzano un vero e proprio muro e annullano il pericolo.

Alla prima vera azione, però, il Fassa colpisce. Su un tiro dalla distanza Mordenti para ma si lascia sfuggire il disco dalla pinza, e il falco Vigl insacca il 2-2.

Varese risponde subito: Mäkinen smarca Musa, che spara un diagonale che Scola può solo raccogliere dal fondo del sacco ed è 3-2 giallonero.

Neppure il tempo di ingaggiare ed ecco l’ennesimo pareggio fassano: su un’uscita azzardata di Mordenti, Mikhonov ne approfitta; 3-3.

Il Fassa cresce, con azioni ben costruite e tutte pericolose, mentre i padroni di casa abbassano il baricentro. Le risposte giallonere sono piuttosto solitarie. Girardi, per esempio, fa tutto da solo ma sotto porta viene agganciato irregolarmente. Varese ha la sua terza superiorità e porta l’ennesimo assalto, ma su una bella intuizione di Musa Scola para con tutto il corpo, maschera compresa.

La gara è molto confusa, e parecchio brutta ma il finale di tempo è incandescente. Carpano entra duro su Piroso, che risponde con una bastonata e qualche pugno e regala la superiorità al Fassa. Sul filo della sirena Bastille recupera un bel disco e si lancia verso la porta, ma viene steso piuttosto platealmente. L’arbitro non fischia e il canadese si fa giustizia da solo. Arriva un’altra penalità contro Varese, bilanciata da quella inflitta a un giocatore avversario.

III – Si riparte con i trentini in superiorità numerica e Varese bravo a fare quadrato attorno a Mordenti. Poi i Mastini si fanno male da soli. De Nardin colpisce un avversario con il bastone, un fallo evitabile che puntualmente costa caro: Messner segna il gol del sorpasso: 3-4.

La partita si fa nervosa. Marcello Borghi finisce in panca puniti per 4′ e il Fassa ne approfitta ancora con Vinatzer che realizza il gol del 3-5. Non è finita: ancora in superiorità, gli ospiti colpiscono di nuovo con Cassan, che trova il palo coperto male da Mordenti. 3-6.

I Mastini provano a reagire al pesante parziale, ma sono ancora i Falcons ad avere l’occasione di arrotondare. Anche questa superiorità sfuma, ma toglie altre energie a Varese. Nel finale c’è un fallo su Bastille e i gialloneri tornano in superiorità, ma il disco proprio non vuole entrare. Finisce con la meritata vittoria dei trentini che, tra l’altro, accorciano in classifica sui gialloneri ancora terzi perché l’Appiano ha perso il derby con il Caldaro.

HCMV MASTINI VARESE – FASSA FALCONS 3-6

(2-1; 1-2; 0-3)

RETI: 6.58 Bastille (V – M. Matonti, Maekinen), 8.49 Sibilevych (F – Kuronen, Cassan), 11.47 Piroso (V – Schina); 27.39 Vigl (F – Messner), 28.25 Musa (V – Maekinen, Terzago), 28.45 Mikhonov (F – Berger, Vinatzer); 42.50 Berger (F – Messner, Kuronen), 45.03 Vinatzer (F – Kuronen, Berger), 45.58 Cassan (F – Linder – Sibilevych).

VARESE: F. Matonti (Mordenti dal 20′); Schina, De Nardin, Maekinen, M. Matonti, Anselmino; Piroso, Borghi, De Toni, Bastille, Musa, Terzago, Lenta, Mazzacane, Girardi, Crivellari. All. Rich.

FASSA: Scola (Felicetti); Kuronen, Linder, Ploner, Talmon, Defrancesco, Carpano, Al. Vigl; Mikhnov, Vinatzer, Berger, Pais De Gabler, Cassan, Sibilevych, Messner, An. Vigl, Rossi, Stoffie, Caimi, Trottner. All. Ambrosi.

ARBITRI: Petrov e Pignatti (Biaggi e Brenna).

NOTE. Penalità: V 14′, F 12′. Superiorità: V 1-4, F 3-3. Spettatori: 980.