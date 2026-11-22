Una scuola «seria», dove bisogna studiare, ma in un ambiente «sereno, in cui tutti si sentono a proprio agio».

Così Matteo Chiodini, della 4B del liceo scientifico di ordinamento, descrive il liceo Viale dei Tigli di Gallarate, ospite con i compagni rappresentanti d’istituto Gaia Ciriello, Rebecca Zibetti e Riccardo Lodi (tutti della quarta scienze applicate) della trasmissione “Che scuola fai?” su Radio Materia (www.radiomateria.it).

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La reputazione dell’istituto, che offre i due indirizzi scientifici (ordinamento e scienze applicate), il classico, il liceo economico sociale e il liceo del Made in Italy, si misura anche nei risultati come dimostrano le statistiche di Alma Diploma ed Eduscopio: gli studenti affrontano l’università con serenità. Il liceo ha anche vinto l’edizione 2026 di BlogLab, il laboratorio giornalistico di Varesenews legato al Festival Global, ed è sempre salito sul podio nelle ultime cinque edizioni.

Gli studenti smentiscono il timore che il liceo obblighi a rinunciare a tutto il resto.

Gaia pratica scherma a livello agonistico quattro sere a settimana, Riccardo, che abita a Busto Arsizio, fa pallanuoto e finisce gli allenamenti alle 23.30:«Se le materie ti piacciono e la strada è quella giusta, si può fare» dice.

Servono organizzazione e qualche rinuncia nelle settimane di verifiche.

Quanto al sabato a scuola, verrà abolito gradualmente: dal prossimo anno saranno senza le classi prime e seconde, dopo che gli studenti sono stati consultati. I ragazzi ospiti in trasmissione, però, non cambierebbero la loro settimana e preferiscono il pomeriggio libero e l’uscita all’una.

Le esperienze ricordate sono quelle fatte insieme

La gita di rafting, le gare a squadre di matematica a Milano, il PCTO in una scuola media in cui le ragazze hanno portato ai più piccoli la passione per la matematica. Ma c’è anche la vita di tutti i giorni: il salone bar, punto di ritrovo prima dei corsi pomeridiani, l’assemblea di Natale con il contest per la classe meglio addobbata, quest’anno giudicato proprio dai rappresentanti, e il “Natalent”, la gara canora nell’atrio.

Non manca il folklore: la leggenda delle scale centrali, che gli studenti non devono salire prima di aver preso il diploma, e la nostalgia per l’ex segretaria Lia, andata in pensione l’anno scorso, «un pilastro» per tutti.

La lista dei rappresentanti ha un’unica parola d’ordine: comunicazione

«Mancava un canale tra noi e gli organi collegiali » spiega Riccardo, e per questo hanno preparato un tutorial per le classi prime su assemblee, consigli di classe e gite.

Il desiderio da realizzare “con la bacchetta magica”? Per Gaia più spazio all’aperto, perché 1.458 studenti non ci stanno tutti nel campo esterno; per Riccardo una grigliata con tutta la scuola.

E tra dieci anni? Riccardo si vede a fare ricerca in campo matematico o della fisica, Matteo dall’altra parte della cattedra, Rebecca in un lavoro che le permetta di aiutare le persone, Gaia in medicina, «incrociando le dita» per gli anni di studio che la aspettano.