Mani rosse, scarpe simboliche, volti e immagini capaci di raccontare libertà e rispetto. Alla scuola secondaria di primo grado Macchi di Caronno Varesino la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne è diventata occasione di confronto e creatività grazie a un percorso che ha coinvolto tutte le classi. Durante le lezioni di Tecnologia, gli studenti delle prime, seconde e terze hanno partecipato a una serie di laboratori dedicati al tema della violenza di genere. Un lavoro pensato per stimolare la riflessione e favorire una maggiore consapevolezza attraverso il linguaggio dell’arte e della manualità.

Tra le attività proposte, “Una mano rossa per dire NO alla violenza”, “Il mio sguardo, la mia libertà”, “3D Faces – L’arte dice NO” e “Una scarpa rossa per dire NO alla violenza”. Progetti diversi tra loro, ma accomunati dall’obiettivo di affrontare un tema complesso con gli strumenti più vicini ai ragazzi: l’espressione personale, la creatività e il lavoro condiviso.

Gli elaborati realizzati dagli studenti raccontano sensibilità e partecipazione. Colori, forme e simboli diventano così veicolo di un messaggio chiaro contro ogni forma di violenza e discriminazione, in un percorso educativo che mette al centro il rispetto della persona e la parità.

L’iniziativa si inserisce nelle attività di sensibilizzazione promosse in occasione del 25 novembre e conferma il ruolo della scuola come luogo in cui, accanto all’apprendimento, trovano spazio il dialogo e l’educazione civica. Temi che passano anche attraverso gesti semplici e lavori concreti, capaci di lasciare un segno nei ragazzi e nella comunità