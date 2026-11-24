I ragazzi della Macchi di Caronno Varesino trasformano l’arte in un messaggio di rispetto contro la violenza sulle donne
Laboratori creativi, simboli e riflessioni per la Giornata internazionale del 25 novembre. Gli studenti della secondaria di primo grado di Caronno Varesino hanno realizzato elaborati dedicati al tema della violenza di genere
Mani rosse, scarpe simboliche, volti e immagini capaci di raccontare libertà e rispetto. Alla scuola secondaria di primo grado Macchi di Caronno Varesino la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne è diventata occasione di confronto e creatività grazie a un percorso che ha coinvolto tutte le classi. Durante le lezioni di Tecnologia, gli studenti delle prime, seconde e terze hanno partecipato a una serie di laboratori dedicati al tema della violenza di genere. Un lavoro pensato per stimolare la riflessione e favorire una maggiore consapevolezza attraverso il linguaggio dell’arte e della manualità.
Tra le attività proposte, “Una mano rossa per dire NO alla violenza”, “Il mio sguardo, la mia libertà”, “3D Faces – L’arte dice NO” e “Una scarpa rossa per dire NO alla violenza”. Progetti diversi tra loro, ma accomunati dall’obiettivo di affrontare un tema complesso con gli strumenti più vicini ai ragazzi: l’espressione personale, la creatività e il lavoro condiviso.
Gli elaborati realizzati dagli studenti raccontano sensibilità e partecipazione. Colori, forme e simboli diventano così veicolo di un messaggio chiaro contro ogni forma di violenza e discriminazione, in un percorso educativo che mette al centro il rispetto della persona e la parità.
L’iniziativa si inserisce nelle attività di sensibilizzazione promosse in occasione del 25 novembre e conferma il ruolo della scuola come luogo in cui, accanto all’apprendimento, trovano spazio il dialogo e l’educazione civica. Temi che passano anche attraverso gesti semplici e lavori concreti, capaci di lasciare un segno nei ragazzi e nella comunità
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