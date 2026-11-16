I risultati con la nazionale di Canicross e le attività del centro DogEden: Franco Quercia a “La Materia del Giorno”

Quarant’anni di esperienza nell’addestramento cinofilo a Malnate, culminati con i recenti trionfi della nazionale italiana di canicross ai mondiali in Polonia. Ospite della rubrica di VareseNews “La Materia del Giorno”, Franco Quercia – responsabile del centro DogEden di Malnate e selezionatore azzurro – ha raccontato i segreti di una disciplina in forte espansione che unisce l’agonismo al rispetto assoluto per la salute degli animali.

Dal centro di via Primo Maggio all’educazione per i cittadini

La realtà guidata da Quercia si trova a Malnate in via Primo Maggio, all’imbocco della strada conosciuta dai residenti come la Birlinghina, che collega il territorio verso Solbiate con Cagno e Cantello. Qui il lavoro si divide tra il supporto quotidiano ai proprietari e l’attività agonistica.

«Mi occupo da quarant’anni di attività rivolte all’addestramento del cane – ha spiegato Franco Quercia – ho aperto questo centro a Malnate già da tanti anni e ci occupiamo di tutto quello che è l’educazione cinofila, l’educazione verso il cane, verso le persone e verso i cittadini anche di Malnate, quindi facciamo anche attività verso i cittadini».

Il cuore del lavoro quotidiano nasce spesso dalle difficoltà di convivenza domestica e dalla gestione al guinzaglio: «Principalmente facciamo corsi educativi verso i padroni con il cane – ha proseguito il fondatore della struttura malnatese – insegniamo al padrone a gestire il proprio cane quando ha dei problemi, insegniamo anche quei piccoli esercizi che possono essere utili, ma più che altro insegniamo al proprietario come gestire il proprio cane, perché è quella la problematica che ci chiedono tantissime persone, perché non riescono a gestire il cane, perché il cane magari prende il sopravvento». Accanto a questi percorsi, il centro promuove anche l’agility, il disc dog e la ricerca sportiva del tartufo.

Le medaglie mondiali in Polonia e la corsa campestre a sei zampe

Sul fronte sportivo, il ruolo di Quercia varca i confini provinciali e nazionali, portandolo a guidare la rappresentativa italiana normata dall’ente di promozione sportiva Csen. «Io sono il selezionatore della Nazionale Italiana, nonché responsabile di disciplina – ha raccontato Quercia – veniamo invitati ogni anno a formare una nazionale e poi inviati nelle nazioni che organizzano il mondiale; quest’anno il mondiale è andato in Polonia. Abbiamo raggiunto la Polonia con trentacinque atleti e questi atleti hanno portato a casa quattro ori mondiali e due medaglie di bronzo».

Un risultato che conferma la tradizione vincente del movimento italiano, capace di conquistare quarantacinque medaglie iridate nell’arco di dieci anni, inclusa l’affermazione nella categoria School Girl della giovanissima Emma Calandri di Spoleto, campionessa mondiale a soli nove anni.

Ma in cosa consiste esattamente questa disciplina? «Il Canicross, per dirla in italiano, è una corsa campestre con il cane – ha chiarito il selezionatore azzurro – si chiama Canicross per convenzione internazionale, in modo che tutte le nazioni abbiano un unico termine per riconoscersi in questa attività. Comunque è una corsa campestre che si fa nei prati, nei campi, nello sterrato e non si fa mai sull’asfalto, perché nel regolamento che abbiamo predisposto il benessere animale viene al primo posto».

Dalle specialità su ruote agli incroci più veloci

Per avvicinarsi a questo mondo non servono razze particolari, ma nelle competizioni di alto livello emergono esemplari selezionati per velocità e resistenza: «Si può fare con qualsiasi tipo di cane, purché abbia voglia di correre e di andare in giro – ha precisato Quercia – poi dopo, nella parte sportiva, la performance è data da un particolare tipo di cani, che in questi casi sono i greyster e gli eurohound, che sono razze non riconosciute, ma sono degli incroci tra bracchi, levrieri e husky».

Oltre alla corsa a piedi, le gare comprendono anche il bikejoring, dove l’animale è collegato alla bicicletta tramite un’apposita antenna di sicurezza, e lo scooterjoring con la footbike, un monopattino sportivo a pedana derivato dagli allenamenti estivi dei conduttori di cani da slitta.

Regole ferree per il benessere animale e i mondiali 2030 in Italia

In gara le categorie sono suddivise in base all’età del conduttore, dai nove anni fino agli over sessanta, e la tutela dell’animale è garantita da controlli veterinari e fisiatrici costanti, oltre che da norme molto rigide sul ritmo di gara e sul clima. «È assolutamente vietato fare resistenza – ha ribadito con fermezza il tecnico di Malnate – bisogna seguire il cane ed è severamente vietato farselo tirare, pena la squalifica». A questo si aggiunge il limite termico: se la temperatura supera i venti gradi il percorso viene dimezzato, mentre oltre i venticinque gradi la competizione viene annullata.

Mentre il movimento continua a crescere coinvolgendo chi già corre con il proprio animale per gioco, l’Italia si prepara a un appuntamento storico: nel 2030 i mondiali approderanno infatti a Santa Maria Maggiore, in Piemonte, richiamando mille atleti da trentadue nazioni. Nel frattempo, il centro DogEden (raggiungibile sul sito dogeden.it) prosegue le sue serate informative gratuite per i cittadini di Malnate, affrontando temi come il maltrattamento latente e il prossimo incontro dedicato ai danni provocati alla fauna selvatica dall’abbandono delle deiezioni nei boschi.