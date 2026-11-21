I Sandro Mai tornano con un nuovo singolo. Si intitola “Innamorato di me” ed è disponibile da venerdì 20 novembre. Un brano che conferma lo stile ironico e malinconico del duo del Lago Maggiore, formato da Andrea Cometti e Alessandro Masci, e che affronta un tema molto attuale: il rapporto con se stessi, tra la ricerca del benessere personale e il rischio di trasformare l’indipendenza in una forma di isolamento.

La canzone parte da un consiglio ormai onnipresente, quello di «lavorare su se stessi», portandolo alle estreme conseguenze. Il protagonista finisce infatti per apprezzare così tanto la propria compagnia da diventare addirittura geloso di se stesso, fino a convincersi di non aver bisogno di nessun altro.

«Con me mi sento davvero me stesso» è una delle frasi che riassumono lo spirito del brano, costruito attorno a una situazione surreale che diventa anche uno spunto di riflessione sulle relazioni contemporanee.

“Innamorato di me” racconta con leggerezza una società nella quale siamo sempre più incoraggiati a bastare a noi stessi, a coltivare l’indipendenza e a proteggerci dalle complicazioni dei rapporti con gli altri. Una condizione che può trasformarsi in una scelta rassicurante, ma anche in un modo per evitare le difficoltà e le paure legate alle relazioni.

Tra sonorità pensate per far ballare e un testo che gioca con il paradosso, i Sandro Mai lasciano aperta una domanda: voler bene a se stessi è la massima forma di libertà oppure può diventare una scusa per non rischiare?

Dai WYNS al tragic pop dei Sandro Mai

Il nuovo singolo rappresenta un altro capitolo di un percorso musicale iniziato oltre dieci anni fa. Prima di diventare Sandro Mai, Andrea Cometti e Alessandro Masci facevano parte dei WYNS, formazione indie rock con la quale hanno pubblicato l’EP A Place Like This nel 2010 e l’album Life Happens nel 2017.

Un’esperienza accompagnata da numerosi concerti in Italia e all’estero, tra cui la partecipazione al Bilborock di Bilbao. Con il tempo la formazione si è ridotta a due componenti, dando vita a un nuovo progetto musicale.

Il debutto dei Sandro Mai è arrivato nel 2020 con il singolo Quella canzone di merda, seguito nel 2023 dal primo album Esiste ancora la spensieratezza?, un lavoro che alterna leggerezza e malinconia, affrontando le contraddizioni della vita quotidiana.

Il duo definisce la propria musica “tragic pop”, un genere nel quale melodie immediate e testi ironici si incontrano per raccontare aspettative, insicurezze e relazioni.

Negli ultimi anni il progetto ha continuato a crescere anche attraverso l’attività dal vivo. Nel 2025 i Sandro Mai hanno avuto l’occasione di aprire i concerti di Lucio Corsi e Paul Giorgi, mentre nel 2026 hanno partecipato a diversi appuntamenti musicali sul territorio, tra cui Suoni Lacustri a Leggiuno e Softember a Laveno Mombello.

Un nuovo album in arrivo nella primavera del 2027

Il 2026 ha segnato anche l’inizio della collaborazione con Dischi Lacustri, l’etichetta nata nell’ambito dell’associazione Onde Lacustri APS per sostenere la musica emergente.

Dopo C’è sempre chi sta meglio, pubblicato a giugno, e Hawaii, uscito ad agosto e già raccontato sulle pagine di VareseNews, arriva ora Innamorato di me, un nuovo tassello del percorso che porterà alla pubblicazione del prossimo album, prevista per la primavera del 2027.

Il singolo è stato scritto da Andrea Cometti e Alessandro Masci, prodotto e mixato da Marco Ulcigrai, con master curato da Andrea De Bernardi. La pubblicazione è affidata a Dischi Lacustri, con distribuzione The Orchard.