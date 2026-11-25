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Non sempre la violenza non si manifesta in modo evidente. Può cominciare con una frase svalutante, un atteggiamento di controllo, una limitazione della libertà personale che, con il tempo, rischia di essere considerata normale. Per aiutare a riconoscere questi segnali, il Comune di Saronno porta il Termometro della Violenza anche nelle strade della città, con una nuova campagna di sensibilizzazione fatta di manifesti e messaggi distribuiti nei luoghi della quotidianità.

L’iniziativa, promossa dall’assessorato alle Pari opportunità guidato da Lucy Sasso, rinnova il percorso di sensibilizzazione avviato dall’Amministrazione comunale e introduce una nuova modalità di comunicazione: manifesti con frasi ispirate al Termometro della Violenza, che saranno affissi in diversi punti del territorio cittadino. L’obiettivo è far arrivare il tema della prevenzione anche fuori dai tradizionali momenti di incontro e commemorazione, stimolando una riflessione attraverso messaggi brevi e immediati.

Il Termometro della Violenza è uno strumento pensato per aiutare a individuare comportamenti e situazioni che possono essere il campanello d’allarme di una relazione violenta. Un percorso che parte dalle forme più sottili di controllo, svalutazione e limitazione dell’autonomia personale, fino ad arrivare alle manifestazioni più gravi di violenza. Riconoscere questi atteggiamenti è il primo passo per non considerarli normali e per individuare tempestivamente le situazioni di rischio.

I nuovi manifesti saranno presenti in venti vie di Saronno: Amadeo, Albertario, Brianza, Busnelli, Cattaneo, Cesati, Frua, Primo Maggio, Legnanino, Leopardi, Marzorati, Miola, Monte Santo, Novara, Parini, Pasubio, Piave, San Francesco, Varese e Volonterio. La campagna sarà accompagnata anche dalla diffusione dei contenuti sui canali social del Comune, per raggiungere un pubblico più ampio.

Accanto alla comunicazione negli spazi pubblici proseguirà la distribuzione dei materiali informativi già previsti: manifesti a colori in formato 70×100, locandine A3 e segnalibri. Saranno messi a disposizione di scuole, ospedali, presidi medici, farmacie, esercizi commerciali, associazioni, stazione ferroviaria e Forze dell’Ordine, così da rendere le informazioni accessibili in diversi contesti della vita cittadina.

«Con questa iniziativa vogliamo portare il tema della violenza fuori dai soli momenti di commemorazione e sensibilizzazione, facendolo entrare nella vita quotidiana della città – dice l’assessora Lucy Sasso – Alcuni comportamenti vengono ancora minimizzati o non riconosciuti per quello che sono. Le frasi del Termometro vogliono aiutare a fermarsi, riflettere e comprendere che la violenza può manifestarsi in molti modi. Anche un messaggio incontrato lungo la strada può diventare un’occasione per prendere consapevolezza e chiedere aiuto».