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Ci sono luoghi che sembrano contenere un destino nel proprio nome. Calcinate del Pesce, sulle rive del Lago di Varese, porta l’acqua fin dentro la propria identità. Poco lontano, gli alianti dell’Aero Club Adele Orsi si staccano da terra per cercare nel cielo le correnti che li sostengono. L’acqua e l’aria, il lago e il cielo. In mezzo c’è la terra. È qui che Luisa Broggini e Massimo Crugnola hanno scelto di costruire la loro vita, coltivando ortaggi e sperimentando, quando ancora quasi nessuno ne parlava, un’agricoltura rispettosa del suolo e dei suoi equilibri.

Per quasi cinquant’anni hanno lavorato con i piedi per terra e lo sguardo rivolto molto più lontano dei confini del loro orto. E forse non è casuale che, molti anni dopo, Massimo abbia costruito con le proprie mani una grande cupola di ferro, un’opera pensata proprio per collegare simbolicamente la terra al cielo. Ma per capire come sia cominciata questa storia bisogna tornare indietro di oltre un secolo, quando un uomo partiva da Asso, nel Comasco, con uno zaino sulle spalle, piccoli misurini e sacchetti pieni di sementi da vendere nei paesi del Varesotto.

Un uomo con lo zaino pieno di semi

Oggi sappiamo che quel commercio sarebbe diventato un’attività di famiglia e che, molti decenni dopo, avrebbe contribuito a far nascere una delle prime esperienze dell’agricoltura biologica lombarda. A raccontarlo è Luisa Broggini, nella casa di Calcinate del Pesce dove ha trascorso gran parte della vita con il marito Massimo Crugnola. L’uomo era il nonno materno di Massimo. L’attività passò ai figli, poi a uno zio e infine arrivò a Massimo, che allora frequentava l’università. La madre lo incoraggiò a non lasciarla scomparire. Da quel momento la storia dei semi cominciò a intrecciarsi con quella della terra.

Un incontro casuale, nell’estate del 1979

Luisa era nata ad Albizzate. Nel 1968 aveva cominciato a lavorare alla Pomini Farrel, una grande realtà industriale del territorio. Sapeva battere a macchina e stenografare, ma di quel primo impiego ricorda soprattutto ciò che aveva imparato dalle persone. «È stata l’apertura alla vita», racconta. I colleghi le fecero conoscere la musica, l’arte, la partecipazione politica. Erano gli anni delle grandi mobilitazioni dei metalmeccanici, degli scioperi e delle manifestazioni. Luisa partecipava, discuteva, andava a Milano, incontrava persone che le aprivano orizzonti nuovi. «Mi ha aperta al mondo».

È sorprendente il modo in cui ne parla, con un affetto che non sembra essersi attenuato dopo quasi sessant’anni. Non considera quella stagione un semplice lavoro precedente all’agricoltura, ma il luogo della propria formazione civile. Poi, nell’agosto del 1979, un amico le disse che sarebbe partito per la Francia con un’altra persona. «Io non dovevo fare niente. Ho detto: se c’è un posto, vengo anch’io». L’altra persona era Massimo Crugnola. «Da lì non ci siamo più lasciati».

Tre anni dopo Luisa lasciò la Pomini. Il nuovo mondo che aveva incontrato le sembrava quello giusto, anche se non sapeva ancora quanto sarebbe stato difficile.

La terra di Casciago e una domanda senza risposta

Massimo coltivava piantine da orto da vendere al mercato di Varese, dove continuava l’attività familiare. Il primo terreno era a Casciago, un’eredità della famiglia materna. Le piantine si vendevano a radice nuda: venivano estratte dalla terra, avvolte nella carta e portate al mercato. Erano gesti semplici, appartenenti a un’agricoltura che aveva ancora molto di manuale.

Ma tra la fine degli anni Settanta e l’inizio degli Ottanta Luisa e Massimo cominciarono a porsi una domanda: se dovevano coltivare, perché non farlo in modo diverso? «Eravamo critici in tutto», ricorda Luisa. «Abbiamo detto: sì, però se dobbiamo coltivare, coltiviamo in modo diverso. Ma come?». La risposta non era a portata di mano. Oggi il biologico è una categoria riconosciuta, con certificazioni, controlli, marchi e prodotti presenti nei supermercati. Allora era un territorio quasi inesplorato, soprattutto per chi voleva praticarlo su piccola scala in Lombardia.

Luisa sapeva che in Friuli e in Veneto si erano già sviluppate esperienze e associazioni di agricoltori biologici, ma non conosceva nessuno che potesse insegnare loro come cominciare. Fece una cosa che oggi sembra appartenere a un’altra epoca: scrisse una lettera. Il destinatario era Adriano Del Fabro, un giornalista friulano che si occupava di agricoltura e seguiva quelle prime esperienze. La lettera era battuta a macchina. Luisa gli chiedeva, sostanzialmente, che cosa potessero fare. Del Fabro rispose suggerendo letture, contatti, possibilità di confronto.

È un particolare piccolo e insieme enorme. Prima delle reti digitali, dei gruppi sui social e dei corsi di formazione, una parte della storia del biologico lombardo passava attraverso una lettera spedita da una donna che cercava qualcuno con cui condividere un’idea.

Sette o otto agricoltori e un regolamento da inventare

Poco alla volta Luisa e Massimo incontrarono altri agricoltori lombardi. Un allevatore, alcuni produttori di ortaggi e cereali, persone sparse tra Cremona, Lodi, la Brianza e il Varesotto. Erano sette o otto. Con l’aiuto di un giovane assistente universitario cominciarono a confrontarsi sulle pratiche agricole, sulle difficoltà, sulle regole che avrebbero dovuto rispettare. All’università, racconta Luisa, l’agricoltura biologica non suscitava ancora un interesse significativo. Così decisero di stendere un proprio disciplinare.

Nacque AgriVita, l’associazione lombarda che Luisa ricorda come uno dei primi nuclei organizzati del movimento biologico regionale e che collega al successivo sviluppo dell’AIAB, l’Associazione Italiana per l’Agricoltura Biologica. Non erano imprenditori che applicavano un modello già sperimentato. Erano persone che cercavano di costruirlo, scambiandosi esperienze e imparando dagli errori. Luisa ricorda le riunioni a Cesate, a cui partecipava anche quando era incinta, tornando da sola in automobile perché il giorno dopo c’era il mercato e Massimo doveva occuparsene.

La normativa europea sul biologico, adottata nel 1991 e applicata a partire dal 1992, arrivò soltanto dopo anni di sperimentazione. Per loro significò finalmente poter riconoscere il proprio lavoro in regole comuni.

La terra è sacra

Ma che cosa voleva dire, concretamente, coltivare in modo biologico? Luisa non parte dai divieti o dai certificati. «Valorizzare la terra, che è quella che è sacra». La parola è impegnativa. Eppure, ascoltandola, si capisce che non è un’affermazione astratta. Vuol dire rispettare lo strato fertile del terreno, evitare lavorazioni troppo profonde, utilizzare concimazioni organiche, alternare le colture, cercare sistemi di difesa e di diserbo diversi da quelli fondati sui prodotti chimici di sintesi.

Vuol dire anche affrontare problemi che nessuno ha ancora risolto per te. «L’erba purtroppo cresce molto prima di tante altre cose». Per anni il diserbo fu soprattutto manuale. Massimo, che aveva bisogno di attrezzi adatti a un’agricoltura di piccole dimensioni, comprò una saldatrice, imparò a usarla e cominciò a costruire i propri sarchiatori. Non era soltanto una scelta ideale. Era un lavoro di ingegno, fatica, sperimentazione.

Anche l’acqua aveva un ruolo particolare. La casa e i terreni godono da sempre della presenza di una sorgente, una fortuna che Luisa riconosce. Ma l’acqua andava comunque usata con parsimonia, privilegiando dove possibile l’irrigazione a goccia. E non soltanto per risparmiarla. «Le piante devono andarsela a cercare, l’acqua, così sviluppano radici più forti». È un’osservazione pratica, riferita a un modo di coltivare, ma contiene anche una visione più ampia: non tutto ciò che cresce deve essere continuamente aiutato.

Un’azienda cresciuta senza insegne

Oggi può sembrare difficile immaginare un’attività commerciale che per decenni non abbia avuto bisogno di pubblicità. Eppure OrtoBioBroggini è cresciuta soprattutto attraverso il passaparola. Luisa racconta che fino al 2008 non avevano mai messo un cartello e che il sito internet arrivò soltanto nel 2009. I clienti venivano, tornavano, parlavano ad altri dell’azienda. Alcuni continuano a farlo da trentasette anni. «Vengono i figli e i nipoti dei primi clienti, siamo alla terza generazione».

Non tutti, naturalmente, attribuiscono al biologico lo stesso significato. C’è chi cerca un’alimentazione più sana; chi segue una tendenza; chi apprezza la qualità degli ortaggi; e chi ha perfettamente capito l’importanza della pratica di un’altra agricoltura. Ma Luisa distingue con chiarezza il prodotto dalla scelta di vita che lo ha generato. Per lei il biologico non è mai stato soltanto un modo per produrre verdure. È stato un modo per dare un senso al lavoro e alla propria esistenza.

Quarantacinque anni insieme

«Massimo era una persona speciale». Non vuole idealizzarlo. Ricorda che aveva difetti, come tutti. Ma insiste sul fatto che chi lo ha conosciuto sa quanto fosse speciale. «Non è stato facile lavorare insieme per 45 anni». Sorride ricordando i caratteri forti, le discussioni, gli equilibri da trovare. Quando nel 2013 Massimo cominciò a lavorare stabilmente con la figlia Camilla, entrata nella società, tornò un giorno a casa lamentando scherzosamente di essere passato dalla padella alla brace. Camilla, spiega Luisa, le somiglia molto. È uno dei momenti in cui il racconto si alleggerisce e restituisce la quotidianità di una famiglia, con le sue tensioni e le sue ironie.

Massimo è scomparso, lasciando a Camilla una parte importante della responsabilità dell’azienda e a Luisa una vita intera di ricordi e i nipoti da accudire. Il lavoro continua, con gli ortaggi, i clienti, le persone che ogni giorno arrivano al negozio. E continua anche una storia molto più antica, cominciata con un uomo che portava semi. Più di un secolo dopo, i semi sono ancora lì. Ma intorno sono cresciute anche le relazioni.

www.giuseppegeneletti.com