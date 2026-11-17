I talenti della pallamano premiati a Cassano Magnago
Le tre azzurre d'oro ai Giochi del Mediterraneo e le squadre giovanili sul podio alle finali nazionali premiate al termine del match di A1 femminile tra Cassano e Mezzocorona
Cassano Magnago e pallamano, un legame indissolubile. Nella “capitale” nostrana dell’handball quella di sabato scorso è stata un’altra giornata speciale: a margine della bella vittoria ottenuta dalle cassanesi sul Mezzocorona (32-22) in un match valido per la Serie A femminile, è andata in scena la cerimonia di premiazione per atlete e atleti reduci da grandi risultati.
Quello più eclatante è stata la medaglia d’oro ottenuta dalla Nazionale femminile ai Giochi del Mediterraneo: tre le azzurre di Cassano che sono per questo state premiate al “Tacca”. Si tratta di Bianca Ioana Barbosu, Eleonora Colloredo e Sofia Ghilardi che, per lo stesso motivo, erano state le ospiti d’onore al palasport di Masnago in occasione della partita della Pallacanestro Varese contro Udine.
Un riconoscimento è stato inoltre consegnato ai giovani atleti di Cassano campioni d’Italia nella categoria U16 maschile e a ragazzi e ragazze delle formazioni U20 amaranto, entrambe vice-campioni nazionali nel 2026.
Alla cerimonia, allietata dalle note del Corpo Musicale Cassanese, hanno preso parte anche il presidente del Comitato Regionale della FIGH, Luigi Paolo Regalia, l’assessora allo Sport Luisa Savogin e il sindaco Pietro Ottaviani. Il primo cittadino si è prima rivolto ai genitori degli atleti («Avete insegnato a questi ragazzi che i sogni si realizzano con il sacrificio») e quindi a dirigenti e allenatori: «Da parte vostra avete costruito una seconda casa per i nostri figli. Un luogo dove si insegnano il rispetto, la lealtà e il valore dello stare insieme».
In questo momento la Pallamano Cassano è terza in Serie A1 femminile con 14 punti, uno solo in meno delle battistrada Erice e Salerno. In campo maschile invece la Proger campione in carica è quarta con 12 punti appaiata a Conversano e Siracusa. In A2 femminile le cassanesi hanno vinto le due partite disputate sino a questo momento.
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