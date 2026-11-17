Parte a novembre la stagione dell’orientamento scolastico delle sedi di Enaip Lombardia a Varese (foto sopra) e a Busto Arsizio (foto sotto). La novità dell’edizione 2026-2027 è l’organizzazione di tre Open Day regionali comuni a tutte le 24 sedi Enaip della Lombardia, in programma nelle date del 21 novembre, 12 dicembre e 16 gennaio.

L’iniziativa punta a rendere ancora più accessibile l’orientamento per le famiglie e per gli studenti delle scuole secondarie di primo grado chiamati a scegliere il percorso di studi dopo la terza media.

L’orientamento rappresenta un momento fondamentale nella crescita personale e formativa di ogni ragazzo. Scegliere un percorso coerente con le proprie attitudini, interessi e aspirazioni significa affrontare con maggiore consapevolezza il proprio futuro, riducendo il rischio di abbandono scolastico e aumentando motivazione e successo formativo.

3 Open Day e orientamento individuale

Durante gli Open Day, studenti e genitori potranno conoscere da vicino l’offerta formativa di Enaip, visitare aule e laboratori, incontrare docenti, coordinatori e tutor, approfondire i diversi indirizzi professionali e scoprire il metodo didattico che caratterizza la formazione professionale. L’occasione sarà anche utile per conoscere le opportunità relative alla filiera formativa tecnologico professionale che punta a rafforzare il collegamento tra mondo della scuola, delle imprese e degli ITS.

Un ulteriore salto in avanti che conferma l’impegno quotidiano di Enaip nel prendersi cura dei giovani, perché possano diventare cittadine e cittadini responsabili e consapevoli prima ancora che ottime lavoratrici e ottimi lavoratori.

Accanto agli Open Day del 21 novembre (Dalle ore 9 alle 13 a Busto Arsizio e dalle ore 14 alle 17 a Varese), 12 dicembre e 16 gennaio, i centri Enaip Lombardia in provincia di Varese propongono durante tutto l’anno attività di orientamento, concordabili anche individualmente, per consentire ai ragazzi di sperimentare concretamente i diversi settori professionali prima della scelta della scuola superiore.

Numeri e opportunità

Con 24 sedi presenti in tutte le province lombarde, oltre 5.000 studenti tra i 14 e i 19 anni, più di 50 anni di esperienza nella formazione e nell’inserimento lavorativo e un tasso di successo formativo e occupazionale superiore al 90% a un anno dal termine degli studi, Enaip Lombardia rappresenta un punto di riferimento per l’istruzione e la formazione professionale regionale.

La forza del modello Enaip è una didattica fondata sul “saper fare”: laboratori attrezzati, docenti provenienti dal mondo del lavoro e un costante rapporto con le imprese del territorio, che collaborano alla progettazione dei percorsi formativi e all’accoglienza degli studenti nei tirocini.

Per partecipare agli Open Day e conoscere il calendario completo delle iniziative di orientamento dei Centri Enaip di Varese e Busto Arsizio, è possibile consultare il sito web www.enaiplombardia.eu o contattare direttamente il centro ai seguenti riferimenti:

Enaip Varese

Via Uberti, 44 – Varese

e-mail varese@enaiplombardia.it

tel. 0332 802814

Enaip Busto Arsizio

Viale Stelvio 143/171 – Busto Arsizio

e-mail busto@enaiplombardia.it

tel. 0331 372111