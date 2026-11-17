“I Venerdì della Salute” a Samarate: secondo appuntamento dedicato alle Case di Comunità di Gallarate e Cassano Magnago
Venerdì 20 novembre, alle ore 20.45, presso l’Atrio del Palazzo Comunale, un incontro per conoscere funzioni, servizi e percorsi di prevenzione delle strutture sociosanitarie territoriali
Prosegue a Samarate la rassegna “I Venerdì della Salute”, promossa dalla Commissione Salute e Sanità del Comune, con un secondo appuntamento dedicato a un tema di particolare interesse per la cittadinanza: “Le Case di Comunità di Gallarate e Cassano Magnago: le loro funzioni”.
L’incontro si terrà venerdì 20 novembre 2026, alle ore 20.45, nell’atrio del Palazzo Comunale e sarà realizzato in collaborazione con l’amministrazione comunale e Asst Valle Olona.
L’iniziativa si inserisce nel percorso di collaborazione tra il Comune di Samarate e ASST Valle Olona, in continuità con il progetto “32 Comuni, un solo obiettivo”, promosso lo scorso anno dall’Azienda Socio Sanitaria Territoriale per coinvolgere i 32 Comuni del territorio in un percorso condiviso di informazione, prevenzione e prossimità ai cittadini. Il progetto ha consentito, tra le altre iniziative, di sperimentare alcuni dei servizi offerti dalle Case di Comunità, avvicinando le strutture sociosanitarie alle esigenze della popolazione.
La serata rappresenterà un’occasione per approfondire l’organizzazione e le attività delle Case di Comunità, conoscere i servizi disponibili e comprendere il ruolo dei diversi professionisti sanitari nella promozione della salute e nella prevenzione, attraverso il contributo diretto dei referenti di ASST Valle Olona.
Il programma della serata
Saluti istituzionali
- Dott. John Tremamondo, Direttore Sociosanitario ASST Valle Olona.
- Dott.ssa Cinzia Castiglioni, Assessore alle Politiche Sociali e alla Salute del Comune di Samarate.
Interventi e relazioni
- L’assetto organizzativo del Polo Territoriale nel contesto del Decreto Ministeriale 77/2022 – Dott.ssa Maria Scaccia, Responsabile Processi Organizzativi del Dipartimento di Prevenzione ASST Valle Olona.
- La Casa di Comunità come presidio di salute: prevenzione proattiva e percorsi di screening sul territorio – Dott. Roberto Gelmi, Direttore del Dipartimento di Prevenzione ASST Valle Olona.
- I servizi delle Case di Comunità di Gallarate e Cassano Magnago – Dott. Claudio Iametti, Direttore del Distretto di Gallarate ASST Valle Olona.
- Il ruolo dei professionisti sanitari e le linee di attività – Dott.ssa Liliana Lofrano, Coordinatrice del Distretto di Gallarate ASST Valle Olona.
- Percorsi di prevenzione nella Casa di Comunità: intercettare il diabete sul nascere – Dott. Paolo Erpoli, Responsabile SSD Malattie Endocrine-Diabetologia ASST Valle Olona.
A conclusione degli interventi è previsto uno spazio dedicato alle domande del pubblico, per favorire il dialogo diretto con i professionisti e approfondire eventuali dubbi e curiosità.
L’Amministrazione Comunale e la Commissione Salute e Sanità invitano tutta la cittadinanza a partecipare a questo momento di informazione e confronto, pensato per promuovere una maggiore conoscenza dei servizi sociosanitari territoriali e delle opportunità di prevenzione e assistenza a disposizione della comunità.
La partecipazione è libera e gratuita.
Per informazioni:
www.comune.samarate.va.it
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