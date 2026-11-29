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PAVIA – VARESE 0-0 | I VOTI

MANGANO 6: Una parata così così nel primo tempo, con la palla che resta a met

SALERA 6: Bene in spinta nel primo tempo, nella ripresa soffre un po’ – anche perché ammonito – ma argina comunque bene Cavallotti

COSTANTE 7: Prestazione di grande spessore per il centrale. Dopo qualche passaggio a vuoto a inizio campionato, oggi è stato sul pezzo in ogni azione, senza sbavature

BRUZZONE 7: Guida la difesa con ordine e senza rischiare nulla. Ennesima partita di alto valore per il capitano

BERBENNI 6: Tanti palloni messi in area ma senza trovare mai la testa o la deviazione giusta. Esce a inizio ripresa

Carbone 6: Entra e si becca subito un’ammonizione. Poi però prende la misure e difende con ordine. Spinge poco, anche se il pallone che arriva a Bereta nel finale parte da un suo cross

PIANTONI 6,5: Parte con un due tiro nei primi 2′ che impegnano. Poi è sempre presente per recuperare palloni e si vede anche nelle azioni d’attacco. Peccato per l’infortunio muscolare che lo ferma poco prima dell’intervallo

Sovogui 5: Si vede e combina poco. Si schianta a più riprese contro la difesa di casa che non gli concede né spazi né campo per prendere velocità

DE PONTI 6,5: Solita diga di grande caratura davanti alla difesa con fisico e senso della posizione

BERETTA 6: Si vede meno del solito, gli manca il guizzo giusto anche se al 90′ manda fuori di poco quello che poteva essere il gol partita dopo una ripresa arida di emozioni

FAVALE 5: Benino nel primo tempo, scompare completamente nella ripresa. Quando la squadra di abbassa lui ne risente e non riesce più a ripartire

Molinari 6: Entra nel finale per aumentare la solidità difensiva

GALLOTTI 6: Anche oggi non tira mai indietro il piede e va a contrasto con la giusta determinazione. Gli manca lo spunto offensivo

BARZOTTI 6,5: Un bel colpo di testa parato da Cincilla e poi

Ndagijimana 5,5: Potrebbe essere l’elemento giusto per ridare vitalità all’azione biancorossa nella ripresa e invece non riesce a combinare granché. Qualche dribbling ma poca sostanza



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