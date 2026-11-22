I voti del Varese: Barzotti torna al gol, Beretta ci va vicino più volte
Salera pasticcia nel primo tempo e poi lascia il campo a Castellucchio che fa l'assist per Barzotti. Gallotti dimostra di poter reggere la categoria, Favale invece non incide
VARESE – CORREGGESE 1-1 | I VOTI
MANGANO 6: Può poco sul gol, nella ripresa invece chiude la porta a Franzoni. Nel complesso, comunque, poco impegnato
SALERA 5,5: Fa tanto ma pasticcia anche di più. Perde il pallone che porta al gol ospite, poi si incaglia più volte in fascia e spreca anche una buona occasione in attacco. Ciceri lo lascia negli spogliatoi all’intervallo
Castellucchio 6: Trova Barzotti per il gol del pareggio. Un secondo tempo di spinta ma anche di qualche errore di precisione di troppo
COSTANTE 6: Lotta e non ha grandi colpe anche se è sfortunato a scivolare sul gol della Correggese. Più volte “placca” gli avversari, forse un po’ troppo ma meglio che non seguirli
BRUZZONE 6: Gara attenta e senza sbavature. Prova anche rilanciare l’azione con generosità ma non trova fortuna
BERBENNI 6: Tanti cross, qualcuno meglio di altri, ma mette in area davvero tanti palloni. Nessuno dei quali, però, è risolutivo
Carbone 6: Dentro nel finale, dà una mano
BERETTA 6,5: Sfortunato, è dentro in tutte le azioni sulle quali il Varese può recriminare. Sua la traversa, suo il tiro che porta alle proteste per il tocco di mano e nella ripresa due conclusioni che passano davvero vicine al palo
DE PONTI 6,5: Prestazione di grande sostanza in mediana, fa passare pochi palloni e li ricicla al meglio. Va vicino al gol nel primo tempo ma Calanca gli toglie il pallone dall’angolino
PIANTONI 6,5: Anche per lui una prestazione di carattere e tanta ciccia, come ormai da consuetudine
BARZOTTI 6,5: Ci mette la zampata nella ripresa per pareggiare la gara, corre tanto e lavora per la squadra. Nel finale però manca un po’ di lucidità
GALLOTTI 6,5: Il classe 2008 dimostra di poterci stare, eccome. Difende palla, combatte e va a centimetri da gol con un bel mancino da fuori area. Con questo spirito, arriverà
Ndagijimana 6: Qualche bella giocata in fascia e spinta offensiva, pecca però nel concretizzare gli sforzi fatti con un passaggio più curato o un appoggio più preciso
SOVOGUI 6: Parte da punta centrale del tridente, si sbatte ma è falloso e non sempre nel vivo dell’azione. Potrebbe calciare in un paio di occasioni ma non lo fa, sbagliando.
Favale 5,5: Su questo campo per lui è difficile, ma nella mezz’ora finale potrebbe qualcosa in più e invece si vede davvero pochissimo
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