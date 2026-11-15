I voti del Varese: buoni segnali da Ndagijimana ma nessuno riesce a superare D’Errico

CASATESE MERATE – VARESE 1-0 | I VOTI

MANGANO 6: Superato dal tiro potente di Mungari, poi non deve compiere grandi interventi. Ripresa da spettatore

CASTELLUCCHIO 5,5: Un po’ timido, alle volte sembra non fare per paura di sbagliare, ma non è l’atteggiamento giusto

Del Signore 6: Entra bene, si vede tanto e fa girare bene la palla. Si vede anche in area ma non ha fortuna

MOLINARI 6: Di testa di fa sentire e anche fisicamente regge bene il confronto. Ciceri lo sostituisce nella ripresa

Costante 6: Dentro con grande personalità, si mette anche in attacco nel finale ma senza fortuna

BRUZZONE 6,5: Mette pezze nel primo tempo, nella ripresa gestisce bene le ripartenze avversarie

BERBENNI 6: Difende e attacca, ma oggi gli manca un po’ di precisione in zona offensiva. Finisce le energie nella ripresa e perde lucidità

Carbone 6: Dentro ancora da terzino, si applica bene. Sbaglia però un cross che doveva essere gestito meglio

BERETTA 6: Parte male, in mezzo agli avversari e impreciso. Nella ripresa sale di colpi, impegna a più riprese D’Errico che però lo respinge sempre

DE PONTI 6,5: Solita gara di posizione e fisico per fermare gli attacchi avversari. Tiene il punto anche con la squadra sfilacciata nel primo tempo

PIANTONI 6: Anche lui preso in mezzo nel primo tempo, anche se ha una bella occasione sulla quale però il portiere avversario para di piede. Chiude da terzino a destra e anche lì fa il suo con diligenza

FAVALE 5,5: Parte con un paio di spunti interessanti ma non riesce a essere concreto. Nella ripresa la squadra sale di tono ma lui no

Sovogui 6: Qualche bella giocata, finalmente si applica anche sui palloni alti, e anche lui entra nella lista dei “respinti” dal portiere avversario con un bel colpo di testa

BARZOTTI 6: In campo è quello con maggiore esperienza ma corre come se fosse il più giovane. Si dà da fare prima da prima punta, poi da esterno. Peccato che non sfrutti un paio di occasioni interessanti

NDAGIJIMANA 6,5: Prima partita convincente del francesino, che parte bene vincendo a più riprese la sfida con Adenyo, impegna D’Errico e concretizza un paio di dribbling pregevoli – vedi tunnel a Losa -, poi però la stanchezza lo frena

Gallotti 6: Solito atteggiamento positivo e volitivo. Lotta in area ma non ha occasioni

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