I voti del Varese: buoni segnali da Ndagijimana ma nessuno riesce a superare D’Errico
Beretta, Piantoni, Barzotti, Ndagijimana e Sovogui: è lunga la lista dei "respinti" dal portiere di casa. Beretta cresce nella ripresa, Favale no
CASATESE MERATE – VARESE 1-0 | I VOTI
MANGANO 6: Superato dal tiro potente di Mungari, poi non deve compiere grandi interventi. Ripresa da spettatore
CASTELLUCCHIO 5,5: Un po’ timido, alle volte sembra non fare per paura di sbagliare, ma non è l’atteggiamento giusto
Del Signore 6: Entra bene, si vede tanto e fa girare bene la palla. Si vede anche in area ma non ha fortuna
MOLINARI 6: Di testa di fa sentire e anche fisicamente regge bene il confronto. Ciceri lo sostituisce nella ripresa
Costante 6: Dentro con grande personalità, si mette anche in attacco nel finale ma senza fortuna
BRUZZONE 6,5: Mette pezze nel primo tempo, nella ripresa gestisce bene le ripartenze avversarie
BERBENNI 6: Difende e attacca, ma oggi gli manca un po’ di precisione in zona offensiva. Finisce le energie nella ripresa e perde lucidità
Carbone 6: Dentro ancora da terzino, si applica bene. Sbaglia però un cross che doveva essere gestito meglio
BERETTA 6: Parte male, in mezzo agli avversari e impreciso. Nella ripresa sale di colpi, impegna a più riprese D’Errico che però lo respinge sempre
DE PONTI 6,5: Solita gara di posizione e fisico per fermare gli attacchi avversari. Tiene il punto anche con la squadra sfilacciata nel primo tempo
PIANTONI 6: Anche lui preso in mezzo nel primo tempo, anche se ha una bella occasione sulla quale però il portiere avversario para di piede. Chiude da terzino a destra e anche lì fa il suo con diligenza
FAVALE 5,5: Parte con un paio di spunti interessanti ma non riesce a essere concreto. Nella ripresa la squadra sale di tono ma lui no
Sovogui 6: Qualche bella giocata, finalmente si applica anche sui palloni alti, e anche lui entra nella lista dei “respinti” dal portiere avversario con un bel colpo di testa
BARZOTTI 6: In campo è quello con maggiore esperienza ma corre come se fosse il più giovane. Si dà da fare prima da prima punta, poi da esterno. Peccato che non sfrutti un paio di occasioni interessanti
NDAGIJIMANA 6,5: Prima partita convincente del francesino, che parte bene vincendo a più riprese la sfida con Adenyo, impegna D’Errico e concretizza un paio di dribbling pregevoli – vedi tunnel a Losa -, poi però la stanchezza lo frena
Gallotti 6: Solito atteggiamento positivo e volitivo. Lotta in area ma non ha occasioni
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