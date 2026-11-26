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Il Natale si avvicina e, come da tradizione, il Borducan torna con una selezione speciale di idee regalo pensate per chi ama i sapori autentici e la qualità artigianale. Dal celebre liquore all’arancia alle confezioni natalizie curate nei dettagli, passando per panettoni gourmet e gift box tematiche, il nuovo catalogo offre spunti perfetti per sorprendere amici, parenti o clienti.

Scopri il catalogo natalizio