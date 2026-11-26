Idee regalo e panettoni: il Natale firmato Borducan da portare a casa
Scopri le idee regalo del Borducan: panettoni artigianali, liquori, gift box e confezioni natalizie
Il Natale si avvicina e, come da tradizione, il Borducan torna con una selezione speciale di idee regalo pensate per chi ama i sapori autentici e la qualità artigianale. Dal celebre liquore all’arancia alle confezioni natalizie curate nei dettagli, passando per panettoni gourmet e gift box tematiche, il nuovo catalogo offre spunti perfetti per sorprendere amici, parenti o clienti.
UNA SORPRESA AL GIORNO
Calendario dell’Avvento
Dal 1° al 25 dicembre, apri una casella e scopri buoni, sconti e gift card offerti dalle attività del territorio.
Una casella si apre ogni giorno, dal 1° dicembre.
- ✶ Buoni
- ↘ Sconti
- ▱ Gift card
DICEMBRE2026 ✶
1Non ancora disponibile
2Non ancora disponibile
3Non ancora disponibile
4Non ancora disponibile
5Non ancora disponibile
6Non ancora disponibile
7Non ancora disponibile
8Non ancora disponibile
9Non ancora disponibile
10Non ancora disponibile
11Non ancora disponibile
12Non ancora disponibile
13Non ancora disponibile
14Non ancora disponibile
15Non ancora disponibile
16Non ancora disponibile
17Non ancora disponibile
18Non ancora disponibile
19Non ancora disponibile
20Non ancora disponibile
21Non ancora disponibile
22Non ancora disponibile
23Non ancora disponibile
24Non ancora disponibile
25Non ancora disponibile
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
ccerfo su Ufficio postale di Casciago, salta anche la riapertura del 25 novembre: oltre otto mesi di chiusura
Felice su "Quanta cattiveria gratuita sotto la notizia dell’incidente": la lettera della sorella di uno dei giovani coinvolti a Vergiate
Viacolvento su Da Novara a Malpensa, Varese e Lugano senza cambiare treno: dal 2027 una nuova linea ferroviaria
Bustocco-71 su Da Novara a Malpensa, Varese e Lugano senza cambiare treno: dal 2027 una nuova linea ferroviaria
principe.rosso su Sciopero generale a Varese, con gli studenti "tre generazioni in piazza per difendere il futuro"
Felice su Sciopero generale a Varese, con gli studenti "tre generazioni in piazza per difendere il futuro"
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.