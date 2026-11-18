La vittima della sparatoria di domenica nella zona delle “Cave” fra Busto Garolfo e Casorezzo è un trentenne marocchino residente in provincia di Bergamo. Ad aiutare nell’identificazione in un primo momento impossibile poiché la vittima era priva di documenti, hanno contribuito i parenti dell’uomo che si sono recati nella mattinata di mercoledì dai carabinieri della Compagnia di Legnano che stanno seguendo le indagini

Il corpo del giovane era stato rinvenuto dai militari dell’Arma nella serata di domenica 15 novembre, freddato con un colpo d’arma ma fuoco alla nuca in quella che sembra una vera e propria esecuzione maturata all’interno dell’area boschiva al confine tra i due comuni.

L’identificazione della vittima rappresenta ora un passaggio fondamentale per il proseguimento degli accertamenti da parte dei carabinieri, impegnati a ricostruire la rete di contatti dell’uomo e il movente del delitto.

Le indagini sono coordinate dalla procura della Repubblica di Busto Arsizio che ha disposto l’autopsia che avverrà nella giornata di giovedì.