Identificato l’uomo ucciso nei boschi tra Busto Garolfo e Casorezzo
Si tratta di un 30enne di origine marocchina domiciliato nella Bergamasca. Il riconoscimento è avvenuto grazie ai familiari che si sono presentati spontaneamente ai Carabinieri di Legnano
La vittima della sparatoria di domenica nella zona delle “Cave” fra Busto Garolfo e Casorezzo è un trentenne marocchino residente in provincia di Bergamo. Ad aiutare nell’identificazione in un primo momento impossibile poiché la vittima era priva di documenti, hanno contribuito i parenti dell’uomo che si sono recati nella mattinata di mercoledì dai carabinieri della Compagnia di Legnano che stanno seguendo le indagini
Il corpo del giovane era stato rinvenuto dai militari dell’Arma nella serata di domenica 15 novembre, freddato con un colpo d’arma ma fuoco alla nuca in quella che sembra una vera e propria esecuzione maturata all’interno dell’area boschiva al confine tra i due comuni.
L’identificazione della vittima rappresenta ora un passaggio fondamentale per il proseguimento degli accertamenti da parte dei carabinieri, impegnati a ricostruire la rete di contatti dell’uomo e il movente del delitto.
Le indagini sono coordinate dalla procura della Repubblica di Busto Arsizio che ha disposto l’autopsia che avverrà nella giornata di giovedì.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
principe.rosso su Ponte della Mornera a Gallarate da tre a due corsie. Ma il progetto potrebbe cambiare
Fabrizio Tamborini su Non si ferma all’alt e fugge per tre paesi: arrestato dai carabinieri di Gallarate con hashish, coltello e 32mila euro
Felice su Lite fuori dalla scuola a Varese fra giovanissime, bottiglie che volano e rapina dell'Iphone: ci sarà il processo
PaGi su Cadavere trovato nella vegetazione lungo il Sempione tra Somma Lombardo e Casorate
Viacolvento su Parcheggi ancora nel caos all'ospedale di Varese. Uil Fp: “La situazione continua a peggiorare”
principe.rosso su Dopo 17 mesi di attesa, l'ospedale di Busto sospende la visita dermatologica: "Carenza di specialisti"
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.