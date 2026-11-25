Dopo vent’anni trascorsi a raccontare attraverso il teatro le storie di violenza sulle donne, Michela Prando ha scelto di cambiare prospettiva. Per la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, mercoledì 25 novembre, l’attrice e regista varesina porta a Vergiate “Sull’amore”, un reading teatrale che mette al centro un sentimento tanto nominato quanto, forse, poco conosciuto.

L’appuntamento è alle 21 alla Sala Marchetti, in via Cavallotti 10. Lo spettacolo, scritto e interpretato dalla stessa Prando, è una produzione Kur’Art APS del teatro e altre Muse, realizzata con la collaborazione della Cooperativa Casa del Popolo e del Comune di Vergiate, attraverso l’assessorato alla Cultura. L’ingresso è gratuito.

«Sappiamo raccontare la violenza. Ma sappiamo ancora raccontare l’amore?». È la domanda da cui prende le mosse il progetto. Da “Lo spazio bianco”, circa vent’anni fa, fino a “Datemi un bianchetto”, Michela Prando ha affrontato con linguaggi diversi il tema della violenza contro le donne, raccontandone le ferite, i silenzi, le contraddizioni e le radici culturali. Spettacoli drammatici, ironici e a volte persino comici, nella convinzione che il teatro possa aprire domande e mettere in discussione le certezze.

Quest’anno, però, la scelta è stata quella di non portare in scena la violenza, ma di interrogarsi su ciò che può rappresentare il suo contrario.

«Sono circa vent’anni che porto in scena storie di violenza sulle donne. Ho raccontato le sopraffazioni, le paure, i meccanismi del controllo e del possesso, cercando ogni volta linguaggi diversi per arrivare al pubblico. Quest’anno ho sentito il bisogno di cambiare sguardo. Non perché non sia più necessario parlare di violenza, tutt’altro. Ma perché mi sono chiesta: quanto tempo dedichiamo a conoscere l’amore? Quanto sappiamo davvero raccontarlo, riconoscerlo, insegnarlo?».

Nasce così “Sull’amore”, un reading delicato, tenero e a tratti ironico, che accompagna il pubblico in un viaggio tra poesia, letteratura, filosofia e musica. Il percorso parte dal “Simposio” di Platone, dai racconti di Aristofane e dal mito della nascita di Eros, per attraversare la concezione dell’amore nell’antica Grecia, inteso come desiderio, mancanza, ricerca e persino divina follia.

Accanto ai riferimenti filosofici trovano spazio le parole dei poeti, le canzoni e le storie degli incontri, la dolcezza dei baci, l’attesa, la nostalgia e le piccole meraviglie quotidiane. Ma il reading affronta anche temi meno convenzionali quando si parla d’amore: la libertà, la capacità di stare soli, il coraggio di riconoscersi persone complete e quello, forse ancora più difficile, di lasciarsi quando una relazione finisce.

«Mi affascina questa idea che ci accompagna da secoli: dobbiamo cercare la nostra metà della mela, l’anima gemella, qualcuno che ci completi. Ma perché dovremmo essere incompleti? Io penso alla vita come a un lungo apprendistato dell’essere interi. E credo che l’amore possa essere l’incontro tra due persone che non hanno bisogno di appartenersi per scegliersi».

Una riflessione che si allarga anche alle parole utilizzate per raccontare le relazioni. Espressioni come “sei mia”, “non posso vivere senza di te”, “sei tutto quello che ho” possono sembrare romantiche, ma secondo Prando meritano di essere rilette e interrogate. Dove finisce il desiderio e comincia il possesso? Qual è la differenza tra prendersi cura e controllare? È possibile amare qualcuno senza pretendere che ci appartenga?

«Credo che sia arrivato il momento di affiancare alla cultura della prevenzione della violenza una cultura dell’amore. Non basta imparare a riconoscere ciò che ci ferisce. Abbiamo bisogno di conoscere anche ciò che ci fa bene. Di dare valore alla tenerezza, alla gentilezza, al rispetto, alla libertà dell’altro. E forse abbiamo bisogno di imparare che si può amare profondamente qualcuno senza smettere di appartenere a sé stessi».

“Sull’amore” vuole essere un invito a fermarsi, ascoltare e lasciarsi attraversare dalla bellezza delle parole, ma anche a sorridere delle proprie goffaggini sentimentali, riconoscersi nelle fragilità e riscoprire il valore dei piccoli gesti. Una scelta precisa: non mettere in scena la violenza, pur partendo proprio dalla necessità di contrastarla.

Parlare d’amore il 25 novembre, sottolinea l’attrice e regista, non significa dimenticare le donne che hanno subito violenza, ma interrogarsi anche su ciò che, come società, si desidera costruire al posto della sopraffazione.

«Vorrei che il pubblico uscisse da teatro con domande, più che risposte. Vorrei che ciascuno tornasse a interrogarsi sul proprio modo di amare. Perché forse abbiamo dedicato moltissimo tempo a raccontare ciò che amore non è, ma ancora troppo poco a imparare ciò che l’amore può essere».

La serata organizzata grazie alla Cooperativa Casa del Popolo e al Comune di Vergiate propone dunque un modo diverso di celebrare la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne: non soltanto denunciare ciò che non deve accadere, ma provare a immaginare e raccontare relazioni fondate sulla libertà, sulla gentilezza e sul rispetto.

«Perché l’amore, prima ancora di essere una parola da pronunciare, è qualcosa che dobbiamo continuare a imparare».