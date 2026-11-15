Il 78° Palio della Rama di Pomm si tinge di verde: vincono i Paisaan Quadar

Madonna in Campagna festeggia i Paisaan Quadar: sono i verdi ad aggiudicarsi la 78ª edizione del Palio della Rama di Pomm, conquistando lo stendardo con 149 punti, appena due in più dei Cittaditt da la Campagna, che chiudono al secondo posto con 147. Terzi i Drizuni dal Tirasegn con 124 punti, mentre i Privilegiàa dal Campanin si classificano quarti con 111.



Galleria fotografica La giornata finale del 78° Palio della Rama di Pomm 4 di 6

Una vittoria arrivata al termine di un pomeriggio combattuto, con il verdetto rimasto in bilico fino all’ultima gara e un’intera comunità a fare il tifo per la propria contrada.

Le gare

Il testa a testa tra verdi e rossi si è deciso soltanto con la corsa degli asini. Prima dell’ultima prova, infatti, le due contrade erano a pari punti. Terminati gli otto minuti di gara, i contradaioli si sono radunati sotto il palco in attesa della classifica definitiva. Poi l’annuncio: Paisaan Quadar primi. Sono esplosi cori, applausi e bandiere al vento, in una festa che ha coinvolto tutto il campo di gara.

La giornata, dopo la sfilata delle quattro contrade, è proseguita con le competizioni in via Pacinotti. I rossi hanno conquistato la corsa in bicicletta per bambini, Super Mario Pomm e la corsa podistica all’americana. I verdi si sono imposti nel tiro alla fune maschile e femminile, nella staffetta 4×100 mista e nelle Mele Volanti. Ai blu è andata invece la corsa con gli asini.



Non sono mancati il tifo e i momenti di tensione, con i capi contrada impegnati a seguire i punteggi, verificare le mele raccolte e controllare i tempi delle prove. Ma a caratterizzare il pomeriggio è stato soprattutto lo spirito di festa: al termine delle gare i contradaioli non hanno esitato a congratularsi con gli avversari. Significativo l’abbraccio tra i responsabili dei verdi e dei rossi, insieme in attesa di conoscere il nome della contrada vincitrice.

Non solo sfide

Il Palio conserva anche il suo legame con la tradizione religiosa. In mattinata il santuario ha ospitato la messa solenne, celebrata dal prevosto monsignor Riccardo Festa, durante la quale le autorità cittadine hanno rinnovato la tradizionale «Offerta della cera».

«Devo ringraziare il rione di Madonna in Campagna perché conserva la memoria di un voto celebrato con costanza nei secoli, un voto che sei anni fa, nel periodo del Covid, è stato rinnovato in una formula differente ma con lo stesso forte significato. Un significato che oggi coinvolge sempre tante persone», ha ricordato il prevosto. Spazio anche alla cultura con la mostra «Una mela al giorno», curata dall’associazione 3A e allestita nel foyer del Teatro Nuovo.

«Abbiamo realizzato un’interpretazione in chiave pop di una manifestazione che richiama antiche tradizioni. Questo è anche un dono che facciamo al Palio e che potrà contribuire a dare più colore alle prossime edizioni», ha spiegato il presidente Massimo Massarelli. A completare l’atmosfera, le decorazioni di Iris Accoglienza sul sagrato e quelle provenienti dalla festa di San Tito lungo le cancellate del rione. Per tutta la giornata sono stati presenti bancarelle, banco di beneficenza e stand per la vendita delle mele e della tradizionale Rama di Pomm. Il Gruppo Alpini di Gallarate ha infine offerto vin brulé e cioccolata calda.

«È stato un Palio vissuto e i contradaioli si sono sfidati senza mai dimenticare lo spirito di comunità che ci lega», ha commentato Daniele Mazzetti, presidente dell’associazione di promozione sociale Rama di Pomm, ringraziando volontari, sponsor e quanti, anche negli anni passati, hanno contribuito a mantenere viva la manifestazione.



Un pensiero particolare ai giovani che continuano a seguire le orme di chi li ha preceduti, dedicando tempo ed energie al Palio. La manifestazione si è svolta con il patrocinio e il contributo economico del Comune di Gallarate, attraverso l’Assessorato alle Attività formative, e con il sostegno della Fondazione Comunitaria del Varesotto.

Una tradizione da mantenere

Alla manifestazione erano presenti anche il sindaco Andrea Cassani e l’assessora alla Cultura Claudia Mazzetti. «È bello vedere così tante persone che si impegnano per realizzare ogni anno il Palio. Sappiamo le difficoltà che l’associazione ha dovuto affrontare per organizzare le ultime edizioni e per questo come amministrazione continuiamo a sostenere questa importante tradizione cittadina», ha dichiarato il primo cittadino. L’assessore Mazzetti ha evidenziato il coinvolgimento delle nuove generazioni: «Alla Rama di Pomm ci sono tanti giovani che si mettono in gioco per tenere vive quelle che sono le nostre tradizioni e per questo credo sia doveroso sostenere una manifestazione come questa. Dietro un appuntamento come questo c’è un lavoro di mesi che spesso passa inosservato ma che dimostra un grande attaccamento al rione di Madonna in Campagna e alla città».

Presenti anche il presidente del consiglio comunale, Marco Colombo l’assessora ai Servizi comunali, Stefania Picchetti e l’assessore alla sicurezza, Germano Dall’ingna. «Desidero rivolgere un sincero ringraziamento a tutti gli organizzatori di questa tradizione importante per la nostra comunità – ha dichiarato Dall’Igna – Un pensiero particolare va anche a chi oggi non è più con noi, ma continua a vivere nei ricordi di tanti, penso soprattutto al nostro Consigliere Regionale Giuseppe Martignoni e a Fausto Vanetti, il nostro indimenticabile “Stecca”».